Warner Bros Discovery valuta la partecipazione al Festival di Sanremo: i vincoli sono severi

La questione della partecipazione di Warner Bros Discovery al Festival di Sanremo sta suscitando un ampio dibattito nel panorama televisivo italiano. La società, che controlla diversi canali in chiaro nel nostro Paese, sta attualmente valutando se partecipare alla gara per l’organizzazione dell’evento musicale più atteso dell’anno. Tuttavia, i vincoli imposti dal Comune di Sanremo, in particolare quelli relativi ai risultati d’ascolto, potrebbero rappresentare un ostacolo significativo.

La manifestazione d’interesse della Rai e le aspettative di Warner Bros Discovery

Il termine per la manifestazione d’interesse da parte della Rai scade il 19 maggio, e questo ha acceso i riflettori sull’eventuale partecipazione di Warner Bros Discovery. Alessandro Araimo, Managing Director per il Sud Europa, aveva già accennato a un possibile interesse per il festival, sottolineando che un gruppo editoriale lungimirante considererebbe l’opportunità di acquisire i diritti del Festival, se presentati in modo chiaro e definito. Tuttavia, la situazione attuale è più complessa di quanto possa sembrare.

La gara non riguarda solo l’acquisizione dei diritti televisivi, ma implica anche l’organizzazione dell’intero festival, un compito che richiede una pianificazione meticolosa e una comprensione profonda della tradizione e della storia dell’evento. Il Comune di Sanremo ha stabilito requisiti rigorosi, che includono non solo la gestione logistica, ma anche il rispetto di standard di ascolto ben definiti.

Le condizioni imposte dal Comune di Sanremo

Il bando per l’organizzazione del festival prevede che il Comune di Sanremo possa interrompere il contratto con il partner scelto se i risultati d’ascolto di una o più edizioni scendono di 15 punti rispetto alla media delle ultime cinque edizioni. Questo significa che chiunque vinca la gara dovrà garantire almeno il 50% di share, considerando che le ultime edizioni hanno superato il 65%. Un obiettivo ambizioso, che potrebbe risultare difficile da raggiungere per Warner Bros Discovery, anche nel caso di una trasmissione simultanea su più canali.

Questa situazione crea una pressione notevole su chiunque desideri organizzare il festival, poiché il rischio di perdere l’evento a causa di ascolti insufficienti è molto concreto. La Rai, con la sua lunga esperienza e il know-how accumulato in settant’anni di gestione del festival, rappresenta un avversario temibile in questo contesto.

La Rai e la possibilità di un ‘contro-Festival’

Nel caso in cui la Rai non dovesse aggiudicarsi la gara, l’emittente non rimarrebbe certamente inattiva. Fonti interne suggeriscono che la Rai potrebbe organizzare un festival alternativo in un’altra location, sfruttando l’esperienza acquisita durante l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest a Torino nel 2022. Questo scenario rappresenterebbe una seria minaccia per Warner Bros Discovery, che potrebbe trovarsi a fronteggiare una competizione interna molto agguerrita.

Inoltre, la presenza di Amadeus, che ha guidato il festival a risultati record negli ultimi anni, rende la situazione ancora più complessa. I recenti ascolti del conduttore sul canale Nove non sono stati entusiasmanti, il che potrebbe influenzare negativamente le prospettive di Warner Bros Discovery.

Mediaset e il suo ruolo nel futuro del Festival

Un altro attore importante in questa vicenda è Mediaset, che potrebbe anch’essa aspirare a organizzare un festival di Sanremo. Tuttavia, le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, dopo la sentenza del Tar della Liguria che ha annullato l’assegnazione diretta del festival alla Rai, non sembrano indicare un forte interesse da parte del gruppo. Berlusconi ha descritto la situazione come “troppo fumosa” per prendere una decisione, esprimendo comunque la sua opinione che il Festival sia un elemento intrinseco della Rai.

Queste dichiarazioni lasciano intendere che, nonostante le possibilità, Mediaset potrebbe non essere pronta a competere seriamente per l’organizzazione del festival. La Rai, con il suo radicato legame con Sanremo, continua a essere vista come il principale custode di questo evento iconico.

