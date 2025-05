Katarsis rappresentano la Lituania all’Eurovision Song Contest 2025 con “Tavo Akys”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La Lituania si prepara a brillare sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2025, con i Katarsis che porteranno la loro canzone “Tavo Akys” alla St. Jakobshalle di Basilea. Questo gruppo musicale, emerso nel panorama musicale lituano, ha già dimostrato il proprio talento e la propria originalità, e ora punta a conquistare il pubblico europeo. La loro esibizione avverrà durante la seconda semifinale, prevista per il 15 maggio, con l’obiettivo di raggiungere la finale del 17 maggio.

Chi sono i Katarsis

I Katarsis sono un gruppo musicale lituano formato nel 2020, composto da quattro membri: Lukas Radzevičius, leader e voce principale, Alanas Brasas alle chitarre, Emilija Kandratavičiūtė al basso e Jokūbas Andriulis alla batteria. La band si è rapidamente fatta notare per il suo stile distintivo, che mescola sonorità post-punk e rock alternativo. Il loro brano di successo “Vasarą galvoj minoras“, pubblicato nell’ottobre 2020, ha conquistato il pubblico lituano e ha raggiunto la vetta delle classifiche nazionali nel 2021, rimanendo per ben 40 settimane nella Top 40 e ottenendo la certificazione di disco d’oro.

Dopo il successo iniziale, i Katarsis hanno intrapreso un percorso artistico che li ha portati a registrare il loro EP d’esordio, intitolato “Dausos“. Questo mini album, composto da cinque tracce, è stato pubblicato nel maggio 2024 e ha visto la luce grazie a un concerto di lancio a Vilnius. Le canzoni dell’EP affrontano temi attuali e profondi, come la ricerca dell’identità, la scoperta della vita, la solitudine e il desiderio di libertà. Radzevičius ha dichiarato che le canzoni sono frutto delle sue esperienze personali e dei suoi stati d’animo, cercando di esprimere una gamma di emozioni attraverso la musica.

“Tavo Akys”: il significato del brano

Il brano “Tavo Akys“, che tradotto significa “I tuoi occhi“, è il pezzo con cui i Katarsis hanno vinto la selezione Eurovizija.LT, guadagnandosi il diritto di rappresentare la Lituania all’Eurovision. La canzone, caratterizzata da sonorità gothic alternative rock, ha già riscosso un buon successo nelle classifiche nazionali, posizionandosi tra i brani più ascoltati. Durante la loro esibizione a Basilea, i Katarsis sperano di colpire il pubblico con la loro performance intensa e carica di emozione.

Il testo di “Tavo Akys” esplora temi di dolore e vulnerabilità, con immagini evocative che parlano di una casa in fiamme e di sentimenti di protezione. Le parole della canzone riflettono una profonda introspezione e una connessione emotiva, elementi che hanno già attirato l’attenzione di altri artisti, come le Tautumeitas, la girl band lettone che ha realizzato una cover del brano. La capacità dei Katarsis di toccare le corde emotive del pubblico sarà fondamentale per il loro successo all’Eurovision.

Con la loro musica e il loro messaggio, i Katarsis si preparano a lasciare un segno indelebile nella storia dell’Eurovision, rappresentando non solo la Lituania, ma anche una generazione di giovani artisti desiderosi di esprimere le proprie emozioni e storie attraverso l’arte.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!