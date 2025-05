Shueisha lancia il Young Manga Newcomer Award 2025 per scoprire nuovi talenti del genere seinen

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del manga giapponese si prepara a un evento di grande rilevanza con l’inaugurazione dello Young Manga Newcomer Award 2025, un concorso annuale ideato da Shueisha per scoprire e promuovere nuovi talenti nel genere seinen. Questo premio, che celebra il 40º anniversario della rivista Weekly Young Jump, si propone di dare visibilità a mangaka emergenti e di incoraggiarli a creare opere che possano diventare futuri adattamenti anime di successo. Con una giuria composta da nomi illustri del panorama manga, l’iniziativa si preannuncia come un’importante opportunità per i creatori di fumetti giapponesi.

Dettagli del concorso e categorie di partecipazione

Il Young Manga Newcomer Award 2025 avrà inizio ufficialmente il 15 maggio e si svolgerà fino al 30 settembre 2025. Il concorso è aperto a tutti i mangaka emergenti che desiderano presentare le proprie opere in dieci diverse categorie. Queste categorie spaziano dall’action allo sport, dalla commedia romantica al gag manga, permettendo così una vasta gamma di espressione creativa. Le redazioni di Weekly Young Jump, Tonari no Young Jump, Ultra Jump e Grand Jump sono le organizzatrici di questo evento, con l’obiettivo di “identificare, celebrare, promuovere e scoprire i futuri leader del manga seinen“.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di continuità con premi precedenti, come il 100 Million Yen 40 Manga Award del 2019 e il Young Manga Newcomer Award del 2024. Tuttavia, questa edizione si distingue per la sua ampiezza e per l’importanza della giuria, composta da autori di fama internazionale.

La giuria e i premi in palio

La giuria del concorso è un elemento di grande prestigio, con nomi noti del settore come Aka Akasaka, creatore di Oshi no Ko e Kaguya-sama: Love Is War, ONE, noto per One-Punch Man e Mob Psycho 100, Yasuhisa Hara, autore di Kingdom, Satoru Noda, conosciuto per Golden Kamuy, e Toshio Sako, creatore di Usogui. Questi esperti saranno responsabili della valutazione delle opere presentate, offrendo feedback e riconoscimenti ai partecipanti.

Il premio principale per il vincitore ammonta a 5 milioni di yen, mentre ogni categoria prevede riconoscimenti fino a 500.000 yen. Questo incentivo economico rappresenta non solo un premio, ma anche un’opportunità concreta per i giovani artisti di avviare una carriera nel mondo del manga. L’annuncio ufficiale del concorso invita i partecipanti a perseguire i propri sogni con determinazione e ambizione, sottolineando l’importanza di questo evento per il futuro del fumetto giapponese.

Modalità di iscrizione e scadenze

Le iscrizioni al Young Manga Newcomer Award 2025 sono aperte esclusivamente in lingua giapponese, e i creatori interessati possono inviare le loro opere fino al 30 settembre 2025. I risultati del concorso verranno annunciati a gennaio 2026, segnando così un momento cruciale per i partecipanti. Questo concorso rappresenta una chiamata alle matite per tutti coloro che aspirano a scrivere la prossima grande storia nel panorama del manga giapponese. Con la giuria di esperti e un premio significativo, il Young Manga Newcomer Award 2025 si preannuncia come un’importante piattaforma per l’emergere di nuove voci nel settore.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!