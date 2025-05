Stasera a Basilea: la semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 promette sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’Eurovision Song Contest 2025 entra nel vivo con la seconda semifinale che si svolgerà questa sera, giovedì 15 maggio, presso la St. Jakobshalle Arena di Basilea, in Svizzera. Dopo la prima semifinale, che ha già rivelato i primi dieci finalisti, l’attesa cresce per scoprire quali nazioni si uniranno a loro nella finale di sabato 17 maggio. Le scommesse sono già aperte e i favoriti sono stati identificati, ma non mancano le sorprese in arrivo.

Favoriti e outsider: chi ha le maggiori possibilità di passare il turno

Secondo le analisi di Sisal, Israele emerge come il principale favorito per accedere alla finale, con una quota di 1,67. La partecipazione di Israele, tuttavia, non è priva di controversie, avendo suscitato proteste da parte di artisti e delegazioni per motivi politici. A seguire, la Finlandia si posiziona a 3,25, mentre l’Austria, con una quota di 5,00, completa il podio dei potenziali finalisti. Entrambi i paesi hanno presentato esibizioni che hanno colpito per il loro impatto visivo e musicale, rendendoli contendenti seri per il titolo.

Malta, che ha già raggiunto il podio in quattro occasioni nella sua storia eurovisiva, spera di realizzare il sogno di vincere il trofeo. La giovane Miriana Conte rappresenta la nazione e ha l’incarico di conquistare giuria e pubblico, con una quota proposta da Sisal di 33. La pressione è alta, ma il talento della giovane artista potrebbe rivelarsi decisivo.

Le altre nazioni in corsa: chi potrebbe sorprendere

Nonostante le quote più alte, Australia e Repubblica Ceca, entrambe a quota 100, non intendono arrendersi e daranno il massimo per cercare di entrare tra i dieci finalisti. La competizione è serrata, con Danimarca, Grecia, Irlanda e Lituania, tutte quotate a 200, pronte a lottare per gli ultimi posti disponibili. Queste nazioni sono determinate a non lasciare nulla di intentato e potrebbero riservare colpi di scena inaspettati.

Anche il Lussemburgo, che ha una storia di cinque vittorie ma non trionfa dal 1983, insieme a Lettonia e Montenegro, spera di sorprendere il pubblico, con una quota di 300. La loro presenza sul palco potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della competizione.

Le quote più basse: chi rischia di non passare

Per Armenia, Georgia e Serbia, la situazione appare critica, con quote di 500. Le probabilità di queste nazioni di accedere alla finale sembrano ridotte, e il sogno di partecipare all’evento conclusivo potrebbe svanire già questa sera. La loro esibizione sarà cruciale, ma le aspettative non sono delle migliori.

Per quanto riguarda l’Italia, il cantautore Lucio Corsi ha debuttato nella prima semifinale e la sua quota vincente si attesta a 50,00. Sebbene abbia impressionato, il focus rimane su Gabry Ponte, rappresentante di San Marino, già qualificato per la finale e attualmente con una posizione più forte secondo i bookmaker.

La semifinale di stasera promette di essere un evento ricco di emozioni e colpi di scena, con gli occhi puntati su ogni esibizione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!