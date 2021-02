WandaVision: episodio exrta a sorpresa?

“WandaVision” è una miniserie debuttata su Disney+ il 15 gennaio 2021, con i primi due episodi. Basata sui personaggi MCU, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) la quale si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame (2019).

WandaVision ci sarà un episodio extra?

Prima dell’annuncio ufficiale del numero degli episodi di “WandaVision”, ci siamo sempre domandati quale sarebbe stata la durata effettiva dello show Marvel. Ma ora, che sembrava avessimo trovato la risposta, ecco che potrebbe uscire una piccola sorpresa…

WandaVision, sicuri che siano 9 episodi?

Come annunciato dai Marvel Studios, “WandaVision” è composto da 9 episodi. Ad eccezione dei primi due che sono usciti il giorno del debutto dello show su Disney+, ogni episodio viene rilasciato una volta alla settimana, coprendo il periodo dal 15 gennaio al 12 marzo 2012. Tempo che finisce due settimane prima dell’arrivo di “The Falcon and The Winter Soldier” sulla piattaforma streaming. Nonostante ciò, i recenti post su Facebook indicano che potrebbe esserci un decimo episodio dello show interpretato da Paul Bettany ed Elizabeth Olsen.

Dopo la messa in onda del quarto episodio il 29 gennaio 2021 STW Talent Agency ha pubblicato un post, e poi modificato, di una loro cliente, l’attrice Selena Anduze, che avrebbe fatto la sua comparsa negli episodi 4, 5, 7, 8, 9 e 10 di “WandaVision”.

Svista o spoiler?

Ora, è ovvio che probabilmente si tratti di un semplice errore, ma considerando che in foto compare l’errore e non nel testo del post, sembra difficile che sia stato un semplice disguido aggiungere un episodio (con tanto di punto esclamativo), per via di una supervisione poco attenta.

Certo, è sempre possibile, ma chissà… finché non lo vedremo di persona…

Dopotutto, la messa in onda di due episodi invece che uno durante la premiere di “WandaVision”, invece di trasmettere un solo episodio, potrebbe aver aperto la strada per includerne uno aggiuntivo (un gran finale? Un epilogo/introduzione del nuovo capitolo Marvel?), considerando che l’intervallo di una settimana che ora separa la serie dalla successiva, la promessa di mostrare nuovi contenuti MCU ogni settimana potrebbe consolidarsi con questo misterioso decimo episodio. Marvel ci proporrà davvero una simile sorpresa?

Giacomo Caporale