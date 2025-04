Viola Davis risponde alle critiche: “Non ogni film deve puntare agli Oscar”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Viola Davis, attrice di fama internazionale, ha recentemente affrontato le critiche riguardanti la sua scelta di partecipare a film d’azione e blockbuster. La sua ultima interpretazione nel film “G20“, dove interpreta il presidente degli Stati Uniti in un contesto di crisi durante un summit internazionale, ha suscitato discussioni tra i fan e i critici. In un’intervista con The Times of London, Davis ha chiarito le sue motivazioni e il suo approccio alla recitazione.

La scelta di recitare in un film d’azione

Viola Davis ha spiegato che la sua decisione di partecipare a “G20” non è stata dettata dalla ricerca di riconoscimenti, ma piuttosto dal desiderio di creare un’opera che potesse essere apprezzata da un pubblico ampio, comprese le famiglie. “Non penso che ogni film che fai debba essere considerato per vincere un premio dell’Academy“, ha affermato. La sua intenzione era di realizzare un film popolare, in grado di intrattenere e divertire.

Davis ha anche sottolineato l’importanza di mantenere un approccio ludico alla recitazione. “Dentro di te stai sempre cercando di tornare al divertimento”, ha dichiarato, evidenziando come la leggerezza sia fondamentale nella sua vita e carriera. Quando le è stata proposta la parte in “G20“, ha accettato immediatamente, sentendo il bisogno di un progetto che le permettesse di evadere dalla serietà di alcuni ruoli precedenti. “Avevo bisogno di un po’ di leggerezza nella mia vita”, ha aggiunto, dimostrando così il suo desiderio di esplorare diverse sfaccettature della recitazione.

L’approccio personale alla carriera

Viola Davis ha condiviso il suo punto di vista riguardo alle aspettative e alle pressioni che spesso accompagnano la carriera di un attore. “Le uniche due persone a cui devi rendere conto sei tu quando hai sei anni e quando ne hai ottanta”, ha affermato, sottolineando l’importanza di essere fedeli a se stessi e alle proprie scelte. La sua passione per la recitazione è evidente, e ha rivelato che recitare in un film come “G20” avrebbe entusiasmato la Viola di sei anni. Questo approccio riflette una mentalità aperta e un desiderio di divertirsi nel proprio lavoro.

I traguardi di Viola Davis

La carriera di Viola Davis è costellata di successi e riconoscimenti. Ha vinto un Emmy per la sua straordinaria interpretazione nella serie “Le regole del delitto perfetto“, e ha ricevuto quattro nomination agli Oscar, di cui una vittoria per il film “Barriere“. La sua versatilità e talento l’hanno portata a conquistare anche due Tony Awards e sei premi Screen Actors Guild, conferiti dal sindacato degli attori. Questi traguardi evidenziano non solo la sua abilità come attrice, ma anche il suo impegno costante nel settore cinematografico e teatrale.

Viola Davis continua a essere una figura di riferimento nel panorama artistico, dimostrando che è possibile abbracciare progetti diversi e mantenere la propria autenticità. La sua recente scelta di recitare in un film d’azione come “G20” rappresenta un passo verso la diversificazione della sua carriera, senza compromettere la sua integrità artistica.

