La fantascienza per ragazzi torna in auge con Elio: cinque film da riscoprire

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il nuovo film d’animazione della Pixar, “Elio”, riporta l’attenzione sul genere della fantascienza per ragazzi, risvegliando nei più giovani la curiosità per l’universo e l’immaginazione di dialogare con forme di vita extraterrestre. Questo film non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere su temi universali come l’amicizia e l’appartenenza. Per chi ha apprezzato “Elio” e desidera continuare l’esplorazione di storie fantastiche, ecco cinque film di fantascienza per ragazzi che meritano di essere riscoperti.

E.T. – L’extraterrestre: un classico senza tempo

Iniziamo il nostro viaggio con “E.T. – L’extraterrestre”, un’opera iconica diretta da Steven Spielberg nel 1982. Questo film ha ridefinito il genere della fantascienza, raccontando la storia di Elliott, un bambino solitario che incontra un alieno smarrito sulla Terra. La narrazione si sviluppa attraverso gli occhi del giovane protagonista, che vive un momento di fragilità familiare. La magia del film risiede nella sua capacità di esplorare l’empatia e il desiderio di appartenenza, temi che risuonano profondamente sia nei bambini che negli adulti. “E.T.” ha toccato il cuore di milioni di spettatori, diventando un punto di riferimento per le generazioni successive. La sua influenza è palpabile anche oggi, rendendolo un must per chiunque voglia immergersi nel mondo della fantascienza.

Giochi stellari: un’avventura intergalattica

Un altro titolo fondamentale è “Giochi stellari”, conosciuto in originale come “The Last Starfighter”, uscito nel 1984 e diretto da Nick Castle. La trama segue le avventure di Alex, un adolescente appassionato di videogiochi arcade, che scopre che il suo gioco preferito è in realtà un test per reclutare piloti per una guerra interstellare. Questo film rappresenta un classico della fantascienza adolescenziale, con un mix di azione, avventura e ironia. La storia di Alex, che si ritrova catapultato in un mondo di battaglie spaziali e identità multiple, ha affascinato il pubblico, mantenendo un fascino nostalgico che continua a colpire le nuove generazioni. Inoltre, “Giochi stellari” è stato pionieristico nell’uso della CGI, contribuendo a plasmare il panorama cinematografico degli anni ’80.

Explorers: un viaggio tra sogni e realtà

“Explorers”, uscito nel 1985 e diretto da Joe Dante, è un film che racconta le avventure di tre ragazzi che sognano di esplorare lo spazio. I protagonisti, interpretati da Ethan Hawke e River Phoenix, si svegliano con i progetti di un’astronave impressi nei sogni e decidono di costruirne una. La loro avventura li porta a un incontro ravvicinato del terzo tipo, mescolando elementi di nostalgia e meraviglia. Nonostante le difficoltà di post-produzione che ne hanno limitato il successo, “Explorers” è considerato una gemma del genere, capace di trasmettere un senso di avventura e scoperta che continua a ispirare gli spettatori. Il finale sorprendente del film ricorda in molti aspetti le tematiche esplorative di “Elio”.

WALL·E: un messaggio profondo in un futuro desolato

Il film “WALL·E”, prodotto dalla Pixar nel 2008, offre una visione unica del futuro. Ambientato in un mondo desolato, racconta la storia di un piccolo robot incaricato di ripulire la Terra abbandonata. La monotonia della sua vita viene interrotta dall’incontro con EVE, una sonda alla ricerca di segni di vita. Con pochissimi dialoghi, “WALL·E” riesce a trasmettere emozioni profonde, affrontando temi come l’amore, la solitudine e l’impatto dell’umanità sull’ambiente. La forza narrativa del film è straordinaria, e il suo approccio quasi muto nel primo atto riesce a catturare l’attenzione del pubblico, rendendolo un’opera da non perdere.

Il pianeta del tesoro: un’avventura spaziale dimenticata

Infine, “Il pianeta del tesoro”, uscito nel 2002, è un film spesso sottovalutato della Disney. Questo adattamento in chiave sci-fi e steampunk del celebre romanzo “L’isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson segue le avventure di Jim Hawkins, un adolescente ribelle in cerca di un leggendario bottino spaziale. Al centro della storia si sviluppa una complessa relazione tra Jim e John Silver, un pirata cyborg che funge da mentore. Nonostante il flop al botteghino, il film presenta un’animazione visivamente straordinaria e una colonna sonora evocativa. La sua narrazione avvincente dimostra di non aver perso il suo fascino nel tempo, rendendolo un titolo da riscoprire per chi ama le avventure spaziali.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!