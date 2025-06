La crisi di un papa: il cardinale Melville e il suo drammatico esordio nel film di Nanni Moretti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel film “Habemus Papam”, Nanni Moretti esplora le fragilità umane attraverso la figura del cardinale Melville, un personaggio che, dopo essere stato eletto papa, si trova a fronteggiare un attacco di panico. La pellicola offre uno sguardo inedito sulla responsabilità e sull’umanità di chi è chiamato a guidare la Chiesa, mettendo in luce le vulnerabilità che possono emergere anche nei momenti di grande prestigio.

Il cardinale Melville e l’elezione papale

Il cardinale Melville, interpretato da Michel Piccoli, è un uomo di fede che si ritrova catapultato in una situazione inaspettata. Dopo la sua elezione a papa, il peso della responsabilità lo schiaccia, portandolo a dubitare delle sue capacità di guida. Questo attacco di panico segna l’inizio di un viaggio interiore che lo porterà a confrontarsi con le proprie paure e insicurezze. La scelta di Moretti di rappresentare un papa vulnerabile è audace e offre una nuova prospettiva sul ruolo del pontefice, spesso visto come una figura invincibile e distante.

La convocazione dello psicologo, interpretato dallo stesso Moretti, segna un momento cruciale nella trama. La figura del dottore diventa un tramite per esplorare le emozioni di Melville, ma il tentativo di aiutarlo si trasforma presto in un caos inaspettato. La fuga del cardinale da Roma rappresenta non solo una fuga fisica, ma anche un tentativo di scappare dalle pressioni e dalle aspettative che gravano su di lui.

La fuga e la ricerca di identità

Dopo essere stato segretamente portato fuori dal Vaticano per una seduta di analisi con una psicologa, Melville riesce a scappare, perdendosi tra le strade di Roma. Questa fuga diventa un viaggio di auto-scoperta, in cui il cardinale esplora la sua identità al di là del titolo e delle responsabilità. Durante il suo cammino, Melville incontra persone comuni e vive situazioni che lo portano a riflettere sulla sua vita e sulle sue aspirazioni.

Un momento significativo è rappresentato da una cena con una compagnia teatrale, dove il cardinale immagina di recitare battute tratte dal “Gabbiano” di Čechov. Questo sogno di una carriera da attore rivela il desiderio di Melville di esprimere se stesso in modi diversi, lontano dalle rigidità del suo nuovo ruolo. La sua ricerca di autenticità è palpabile e invita lo spettatore a considerare le complessità dell’essere umano, anche quando si indossa una veste di grande prestigio.

Il ritorno e la rinuncia

La storia di Melville culmina con il suo ritorno in Vaticano, dove si trova di fronte a una folla di fedeli riuniti in Piazza San Pietro. In un momento di grande intensità emotiva, il cardinale decide di parlare, ma anziché annunciare l’inizio del suo pontificato, pronuncia un discorso che mette in luce la sua vulnerabilità. Ammette di non sentirsi all’altezza del compito che gli è stato assegnato, rinunciando pubblicamente al papato.

Questa scelta, drammatica e inaspettata, lascia la Chiesa senza guida e crea un vuoto significativo. La rinuncia di Melville è un atto di grande umanità, che sfida le convenzioni e invita a riflettere sul significato della leadership e della responsabilità. La sua identità rimane non confermata, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alla sua figura e alla narrazione del film.

“Habemus Papam” non è solo una commedia, ma un’opera che invita a riflettere sulle fragilità umane, sul peso delle aspettative e sulla ricerca di autenticità in un mondo che spesso richiede di indossare maschere.

