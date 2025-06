I creatori di Stranger Things annunciano un nuovo progetto con Netflix: l’adattamento di The Savage, Noble Death of Babs Dionne

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

I fratelli Duffer, noti per il loro lavoro su Stranger Things, si preparano a lanciarsi in una nuova avventura. Mentre i fan attendono con trepidazione l’uscita dell’ultima stagione della serie cult, i Duffer hanno già avviato i lavori su un nuovo progetto che promette di catturare l’attenzione del pubblico. Collaborando con Netflix, i due creatori stanno sviluppando un adattamento per il piccolo schermo del romanzo The Savage, Noble Death of Babs Dionne, scritto da Ron Currie.

Dettagli sul nuovo progetto dei Duffer

La nuova serie vedrà i Duffer collaborare con Joshua Mohr, con il quale scriveranno insieme la sceneggiatura. Oltre a ricoprire il ruolo di sceneggiatori, i fratelli Duffer saranno anche produttori della serie attraverso la loro casa di produzione, Upside Down Pictures, in collaborazione con Hilary Leavitt. Il romanzo di Currie, da cui la serie trae ispirazione, racconta una storia avvincente e complessa, ambientata nella piccola cittadina di Waterville, nel Maine.

La trama ruota attorno a Babs Dionne, una nonna affettuosa ma anche una spietata matriarca di una famiglia criminale. Babs esercita il controllo sulla sua comunità, gestendo il traffico di droga insieme a un gruppo di amiche di lunga data e a sua figlia Lori, un’ex Marine che combatte contro le dipendenze. La situazione si complica quando un narcotrafficante inizia a indagare sulle ragioni di un calo nei suoi guadagni e invia un sicario, soprannominato “l’uomo”, per scoprire la verità. Inoltre, la misteriosa scomparsa della figlia minore di Babs, Sis, aggiunge un ulteriore strato di tensione alla narrazione. La scoperta del corpo della giovane scatenerà una spirale di violenza e vendetta, promettendo colpi di scena e momenti di alta drammaticità.

Il romanzo ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti a marzo e ha ricevuto recensioni entusiastiche, il che aumenta le aspettative per l’adattamento televisivo.

I futuri progetti dei Duffer

Oltre a questo nuovo progetto, i fratelli Duffer non si fermeranno qui. Infatti, continueranno a essere coinvolti nell’universo di Stranger Things, partecipando alla produzione della serie animata Tales From ’85. Questo nuovo capitolo dell’amata saga offrirà ai fan ulteriori contenuti e approfondimenti sul mondo di Stranger Things.

In aggiunta, i Duffer stanno lavorando a uno spinoff live-action che espanderà ulteriormente l’universo narrativo della serie originale. Non solo, ma sono anche impegnati in un altro progetto intitolato The Boroughs, previsto per il 2026, che vedrà la partecipazione di attori di grande calibro come Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard e Denis O’Hare. Un altro titolo in fase di sviluppo è Something Very Bad is Going To Happen, che avrà come protagonisti Camila Morrone e Adam DiMarco.

Con una carriera in continua espansione e una serie di progetti promettenti in cantiere, i Duffer si confermano tra i nomi più interessanti e influenti nel panorama televisivo attuale. La loro capacità di raccontare storie avvincenti e complesse continuerà a intrattenere e coinvolgere il pubblico, mentre si preparano a lanciare nuove narrazioni che sicuramente lasceranno il segno.

