Venezia si prepara al matrimonio dell’anno: Jeff Bezos e Lauren Sánchez tra lusso e esclusività

Il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sánchez, ex giornalista e pilota, si preannuncia come uno degli eventi più esclusivi del 2025. Dal 26 al 28 giugno, Venezia diventerà il palcoscenico di un evento riservato, con una serie di misure di sicurezza e accessi controllati. Con oltre novanta jet privati in arrivo da diverse città del mondo e yacht di lusso ormeggiati nella laguna, la città si prepara a vivere tre giorni di incanto e glamour.

Un evento di portata internazionale

Le informazioni trapelate indicano che oltre novanta voli privati atterreranno a Venezia, provenienti da metropoli come Los Angeles, New York, Londra, Parigi e Dubai. Tra gli ospiti attesi, nomi illustri come Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Orlando Bloom, Barbra Streisand e Robert Pattinson. Anche Bill Gates è stato segnalato tra i partecipanti, a dimostrazione dell’appeal che l’evento esercita sull’élite globale. Alcuni invitati, con un tocco di discrezione, potrebbero optare per voli di linea in business class, mescolandosi quasi alla folla.

Yacht di lusso in arrivo

Tra le imbarcazioni più attese, il superyacht Koru, lungo 127 metri e dal valore di circa 500 milioni di dollari, e il suo support vessel Abeona, lungo 75 metri e dotato di un ponte elicotteri. Entrambi sono attualmente ancorati nell’Alto Adriatico, ma non è ancora confermato se entreranno in laguna. Tuttavia, si prevede l’arrivo di una decina di yacht di lusso, con ormeggi già pianificati in punti strategici come la Stazione Marittima, Punta della Dogana, San Basilio e Riva degli Schiavoni. Tra i megayacht già avvistati, spicca M’Brace, di proprietà del leggendario cestista Michael Jordan, che ha fatto il suo ingresso con la moglie.

Gli hotel più esclusivi completamente prenotati

Gli alberghi di lusso di Venezia sono già al completo. Strutture come l’Aman Venice e il Gritti Palace sono state interamente riservate per accogliere gli ospiti di prestigio. All’Aman, che rappresenta un autentico rifugio rinascimentale, si prevede l’arrivo di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, insieme a Kim Kardashian e Kris Jenner. Anche Oprah Winfrey potrebbe soggiornare in questa struttura. Altre destinazioni scelte da magnati e celebrità includono il The St. Regis Venice, l’Hotel Danieli e il Cipriani, A Belmond Hotel, Venice.

Un programma dettagliato e una protesta in arrivo

Il programma dell’evento è stato curato nei minimi dettagli, con trenta taxi acquei dedicati per gli spostamenti privati e percorsi esclusivi per le celebrità. La logistica è pensata per essere raffinata ma discreta, senza interferire con la vita quotidiana di residenti e turisti. Tuttavia, un gruppo di cittadini ha già annunciato una protesta contro l’evento. A maggio, l’amministrazione comunale di Venezia ha diffuso una nota ufficiale per rassicurare la popolazione, affermando che le notizie circolate sul matrimonio sono in gran parte infondate. Si prevede che circa 200 invitati parteciperanno, rendendo l’evento gestibile senza stravolgere la città.

Un gesto di responsabilità verso la laguna

Gli sposi hanno invitato gli ospiti a contribuire a tre progetti legati alla salvaguardia della laguna: l’Ufficio UNESCO di Venezia, il Corila-Consorzio per la Ricerca lagunare e la Venice International University. Inoltre, il laboratorio artigiano LagunaB, noto per la produzione di vetro muranese, parteciperà all’iniziativa, destinando una parte del ricavato della vendita di raffinati calici in vetro soffiato a Vital, un progetto per la tutela ambientale della laguna. Con gli yacht che si avvicinano e i voli in rotta, l’attesa per questo evento straordinario cresce, e Venezia si prepara a brillare sotto i riflettori del mondo.

