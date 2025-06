Amanda Lear scherza su Stefano De Martino: il retroscena del suo provino ad Amici

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nell’ultima puntata del programma “Chi può batterci?“, condotto da Marco Liorni, si è svolta una divertente sfida di cultura generale che ha visto come ospiti Amanda Lear, Francesco Paolantoni, Elenoire Casalegno, Sergio Friscia e Paolo Conticini. Durante il quiz, una delle domande ha riguardato Stefano De Martino e il suo provino per “Amici“. Le risposte proposte dai concorrenti hanno suscitato ilarità e discussioni, rivelando un interessante retroscena sulla carriera del noto ballerino e conduttore.

La domanda sul provino di Stefano De Martino

La domanda posta ai partecipanti riguardava un episodio specifico accaduto durante la prima selezione di Stefano De Martino per “Amici“. Le opzioni di risposta includevano affermazioni come “Ha visto Maria De Filippi e è scappato”, “È arrivato a selezione conclusa”, “Gli si sono strappati i pantaloni” e “È svenuto”. La squadra dei vip ha faticato a trovare un accordo su quale fosse la risposta corretta, creando un’atmosfera di leggerezza e divertimento.

Amanda Lear, con il suo consueto spirito ironico, ha commentato: “Cosa è successo al provino? Io forse la so, per me gli si sono davvero strappati i pantaloni e proprio da lì è partita la sua lunga carriera”. La battuta ha suscitato risate in studio, mentre Francesco Paolantoni ha aggiunto una nota di umorismo, confermando che la carriera di De Martino potrebbe avere avuto un inizio alternativo. Alla fine, il team ha optato per la risposta “è arrivato a selezione conclusa”, ma la verità era ben diversa: Stefano De Martino era effettivamente svenuto.

Il racconto di Stefano De Martino sul suo provino

Durante un’intervista al podcast “The BSMT“, Stefano De Martino ha rivelato dettagli inediti riguardo al suo provino per “Amici“. L’artista ha raccontato di essere arrivato agli studi di Cinecittà carico di ansia e di aver vissuto un’esperienza traumatica. “Siamo stati migliaia, appena sono entrato nello studio sono svenuto”, ha spiegato. Dopo essersi ripreso, ha vomitato e ha scoperto che all’esterno c’era un’ambulanza pronta a soccorrerlo. Questo episodio ha segnato il suo primo tentativo di entrare nel talent show, che si è concluso in modo inaspettato.

De Martino ha anche condiviso il suo stato d’animo in quel momento difficile, evidenziando come avesse investito i gioielli ricevuti in dono per la sua comunione per coprire le spese del viaggio e dell’abbigliamento per il provino. “Ero rimasto senza nulla”, ha detto, esprimendo il panico di non sapere come tornare a Napoli. La situazione è cambiata quando una ragazza della produzione si è avvicinata a lui, offrendogli un passaggio a casa, un gesto che ha dimostrato la disponibilità e l’umanità del team di “Amici“.

Il secondo tentativo e la svolta

Dopo il primo fallimento, la madre di Stefano ha deciso di incoraggiarlo a riprovare. “Mi ha iscritto nuovamente ai casting”, ha raccontato, sottolineando l’importanza del supporto familiare. Durante il secondo provino, De Martino ha ballato insieme ad altri concorrenti, ma è stato nuovamente scartato. Tuttavia, mentre stava per lasciare gli studi, un incontro inaspettato ha cambiato il corso della sua carriera. Maria De Filippi, con il microfono in mano, lo ha notato e ha chiesto di farlo ballare nuovamente. “Ma questo ragazzo a me non sembra così male, lo teniamo?”, ha esclamato.

Questo momento cruciale ha segnato l’inizio della carriera di Stefano De Martino nel mondo dello spettacolo. Da quel giorno, il giovane ballerino ha saputo conquistare il pubblico e affermarsi come uno dei volti più noti della televisione italiana, dimostrando che a volte le strade più difficili portano a risultati inaspettati e straordinari.

