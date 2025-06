Alfonso D’Apice parla della sua vita dopo il Grande Fratello e della relazione con Chiara

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Alfonso D’Apice, noto per la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, ha rivelato dettagli interessanti sulla sua vita personale e sulle relazioni che ha costruito dopo il reality. In un’intervista a Non Succederà Più, condotta da Giada De Miceli su Radio Radio, D’Apice ha affrontato vari temi, tra cui la sua ex fidanzata Federica Petagna e la sua attuale compagna Chiara Cainelli. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato della sua vita dopo il programma e delle dinamiche che si sono create.

La relazione con Federica Petagna e il dopo Grande Fratello

Durante l’intervista, Alfonso ha parlato della sua ex fidanzata Federica Petagna, con la quale aveva condiviso l’esperienza di Temptation Island. Riguardo alla loro relazione, ha chiarito che non ha più contatti con lei e che non è a conoscenza della sua situazione sentimentale attuale. “Non so se è ancora fidanzata con Stefano, non seguo. Adesso non sento più Federica, lei ha la sua vita io la mia”, ha dichiarato. D’Apice ha sottolineato che l’unico contatto avuto dopo il Grande Fratello è stato per questioni pratiche, come una bolletta telefonica.

Alfonso ha anche condiviso un aneddoto che dimostra come il passato non lo influenzi più: “Siamo stati anche in macchina io, Federica e Stefano. Il passato non conta più, non c’è più”. Questa affermazione evidenzia la sua volontà di andare avanti e di non lasciarsi condizionare da relazioni passate.

La nuova relazione con Chiara Cainelli

Alfonso ha descritto la sua attuale relazione con Chiara Cainelli come più matura e consapevole rispetto a quella con Federica. Ha risposto alle accuse di gelosia e possessività, affermando che Federica avrebbe esagerato nel raccontare la loro storia. “Si è calcata un po’ la mano rispetto a quella che era la verità”, ha detto, chiarendo che la sua relazione con Chiara è caratterizzata da una maggiore libertà e spensieratezza.

D’Apice ha parlato del loro rapporto, evidenziando come entrambi stiano vivendo la loro vita in modo indipendente, pur essendo felici insieme. “Chiara è una delle persone più libere di questo mondo”, ha affermato, sottolineando che la loro relazione non è influenzata da pressioni esterne.

La vita sui social e la gestione della fama

Riguardo alla loro presenza sui social media, Alfonso ha spiegato che, sebbene non siano molto attivi, ciò non significa che non siano uniti. Hanno preferito vivere il loro rapporto in modo spontaneo, ma hanno intenzione di condividere di più con i loro fan. “Siamo stati poco sui social all’inizio. Appena esci dalla Casa, stai male”, ha detto, riferendosi ai momenti difficili che entrambi hanno vissuto dopo il reality.

Alfonso ha anche menzionato che, nonostante la loro riservatezza iniziale, stanno cercando di essere più presenti online per soddisfare la curiosità dei fan. “Ognuno usa i social a modo suo”, ha aggiunto, evidenziando che non vogliono mostrare ogni aspetto della loro vita privata, ma desiderano comunque condividere momenti significativi.

Riflessioni sulle amicizie e le rivalità nel reality

Infine, Alfonso ha parlato delle dinamiche relazionali create all’interno della Casa del Grande Fratello. Ha osservato che, una volta terminato il programma, è raro che le amicizie si mantengano nel tempo. “Diciamo che tu vivi un percorso insieme, ti lega quel percorso e poi ognuno torna alla propria vita”, ha spiegato.

Ha anche toccato il tema dei fandom, sottolineando come a volte possano diventare tossici. “Quando si mettono tante persone insieme che vogliono provare a gestire la vita di un’altra persona è lì che c’è il problema”, ha affermato. Alfonso ha sempre cercato di mantenere un atteggiamento positivo, invitando i suoi fan a sostenere le sue scelte senza attaccare gli altri concorrenti.

Queste dichiarazioni di Alfonso D’Apice offrono uno spaccato della sua vita dopo il Grande Fratello, evidenziando la sua crescita personale e le sue nuove relazioni.

