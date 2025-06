Romina Power si distacca da Al Bano: la sua posizione sul concerto in Russia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente partecipazione di Al Bano Carrisi a un concerto in Russia ha sollevato un acceso dibattito, in particolare per la reazione della sua ex moglie, Romina Power. Dopo anni di separazione e una reunion artistica che ha riacceso l’interesse del pubblico, la cantante ha deciso di esprimere la sua opinione riguardo all’evento che ha avuto luogo a San Pietroburgo. Questo articolo esplora i dettagli della situazione e le dichiarazioni dei due artisti.

La reunion di Al Bano e Romina: un ritorno sul palco

Nel 2013, Al Bano e Romina Power hanno sorpreso i fan con un concerto a Mosca, a pochi passi dal Cremlino. Questo evento ha segnato un significativo ritorno per la coppia, che aveva interrotto la propria collaborazione artistica e personale. Durante il concerto, Romina ha espresso la sua gioia per essere stata invitata a cantare con Al Bano in occasione del suo settantesimo compleanno, sottolineando l’importanza di non aspettare altri venti anni per un’altra esibizione insieme. Da quel momento, i due artisti hanno partecipato a numerosi eventi, tra cui il Festival di Sanremo, e hanno programmato un tour estivo in Spagna, con tappe a Barcellona, Coruna e Marbella.

Nonostante la loro apparente armonia, la recente decisione di Al Bano di esibirsi in Russia ha colto di sorpresa Romina, che ha sentito la necessità di prendere una posizione chiara e pubblica.

Il concerto di Al Bano a San Pietroburgo: un evento controverso

La settimana scorsa, Al Bano ha volato a San Pietroburgo per partecipare al Forum economico internazionale, dove ha tenuto un concerto che ha descritto come un evento per la pace. Sul palco, il cantante ha eseguito alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui “Felicità”, “Libertà” e l’aria “Va, Pensiero” dall’opera “Nabucco” di Giuseppe Verdi. Tuttavia, la sua partecipazione a un evento in Russia ha suscitato polemiche, soprattutto considerando il contesto geopolitico attuale.

Al Bano ha cercato di giustificare la sua presenza, affermando di voler trasmettere un messaggio di pace e di non comprendere le polemiche che circondano il suo lavoro. Ha sottolineato che, a suo avviso, le notizie in Italia tendono a enfatizzare solo gli aspetti negativi della situazione russa, mentre lui si concentra sulla musica e sulla sua professione.

La reazione di Romina Power: un dissenso pubblico

In risposta al concerto di Al Bano, Romina Power ha utilizzato i social media per esprimere il suo dissenso. In una storia su Instagram, ha dichiarato di dissociarsi dalla canzone “Felicità” eseguita in Russia, specificando di non aver partecipato all’evento e di ritenere inappropriato cantare in quel contesto. La sua affermazione ha suscitato un’ulteriore ondata di discussioni tra i fan e i media, che si sono interrogati sulle implicazioni di questa presa di posizione.

Romina ha chiarito che, a suo avviso, non era il momento giusto per celebrare la felicità in un contesto così delicato. La sua dichiarazione ha messo in luce le differenze di opinione tra i due artisti, nonostante la loro lunga storia di collaborazione e amicizia.

Con l’imminente tour in Spagna, i fan si chiedono come questa situazione influenzerà le esibizioni future di Al Bano e Romina, e se ci saranno ulteriori sviluppi nella loro relazione artistica e personale.

