TrigNO e Chiara Bacci: smentita la crisi con un gesto affettuoso durante l’instore tour

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Le recenti speculazioni riguardanti una presunta crisi tra TrigNO e Chiara Bacci, ex concorrenti di Amici 24, sono state rapidamente smentite dai diretti interessati. Un gesto affettuoso durante un evento ha messo a tacere le voci di una rottura, confermando la serenità della coppia.

La storia d’amore di TrigNO e Chiara Bacci

TrigNO e Chiara Bacci sono emersi come una delle coppie più amate dell’ultima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I due giovani artisti, rispettivamente ballerina e cantante, hanno conquistato il pubblico non solo per il loro talento, ma anche per la loro affinità. I fan li hanno affettuosamente soprannominati “il vampiro e la ballerina”, in riferimento alla somiglianza di TrigNO con Ian Somerhalder, noto per il suo ruolo nella serie “The Vampire Diaries“.

Dopo la fine del programma, i due sembravano vivere un momento di grande felicità, condividendo le loro esperienze e progetti futuri. Tuttavia, di recente, alcune voci hanno iniziato a circolare riguardo a una possibile crisi nella loro relazione, complicata da accuse lanciate dall’ex fidanzata di TrigNO, Ege Monaco. Queste affermazioni hanno sollevato dubbi sulla stabilità della coppia, portando a interrogativi sulla loro situazione attuale.

Le accuse di Ege Monaco e le ripercussioni sulla coppia

Ege Monaco ha rilasciato dichiarazioni in merito alla sua relazione con TrigNO, accusandolo di infedeltà e di averla tradita. In una lettera pubblicata su DiPiù Tv, ha rivelato il dolore emotivo che ha subito a causa della loro storia, affermando di aver dovuto affrontare traumi legati al suo passato, inclusa l’adozione avvenuta all’età di quattro anni. Queste rivelazioni hanno alimentato i rumors su una crisi tra TrigNO e Chiara Bacci, lasciando i fan preoccupati per il futuro della coppia.

Le parole di Monaco hanno fatto seguito a una serie di like che TrigNO avrebbe messo su alcune foto di ragazze, alimentando ulteriormente le speculazioni. Tuttavia, nonostante le tensioni esterne, i due giovani artisti hanno dimostrato di essere uniti e determinati a superare le difficoltà.

Un gesto che smentisce le voci di crisi

Per dissipare i dubbi sulla loro relazione, TrigNO e Chiara Bacci hanno deciso di rompere il silenzio in modo sorprendente. Durante una tappa del suo instore tour, dedicato alla promozione del suo EP “A un passo da me“, TrigNO ha ricevuto una visita inaspettata da parte di Chiara. La ballerina ha voluto fare una sorpresa al fidanzato, e la sua reazione entusiasta ha dimostrato che i due stanno attraversando un momento di grande affiatamento.

La presenza di Chiara all’evento ha confermato che i rapporti tra i due sono distesi e sereni, contrariamente a quanto si era ipotizzato. Inoltre, Chiara ha condiviso una storia su Instagram in cui ha pubblicato una foto di TrigNO mentre sorrideva, un ulteriore segnale della loro complicità e felicità reciproca.

In questo modo, la coppia ha messo a tacere le voci di crisi, dimostrando che, nonostante le difficoltà, il loro legame rimane forte e autentico.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!