Ufficiale un altro prequel di Games Of Thrones: “Il cavaliere dei sette regni”

Games Of Thrones è una serie televisiva statunitense di genere fantastico ideata da David Benioff e D. B. Weiss. È nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi “A Song of Ice and Fire” di George R. R. Martin. Games Of Thrones ha attirato un numero record di telespettatori su HBO e ha generato un fandom internazionale eccezionalmente ampio e attivo. Detiene nove record del mondo (tra i quali figurano programma televisivo più piratato e simulcast di un programma televisivo drammatico più ampio) e ha vinto 59 Premi Emmy su 160 nomination totali, diventando la serie televisiva di prima serata più riconosciuta dall’Academy of Television Arts & Sciences.

In attesa della 2a stagione di House of The Dragon, basata in parte sull’opera Fuoco e sangue di George R. R. Martin, HBO Max ha ufficialmente dato il via libera a un altro spin-off di “Game of Thrones”: “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, con l’autore George R.R. Martin a bordo come sceneggiatore della serie e produttore esecutivo. Il titolo della serie prende a piene mani dal trio di romanzi Dunk e Egg di George R.R. Martin, che raccontano la storia di “Dunk” (il futuro Lord Comandante della Guardia Reale) ed “Egg” (il futuro re Aegon V Targaryen), mentre vagano per Westeros vivendo avventure circa 100 anni prima degli eventi narrati in Game of Thrones.

Un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, due improbabili eroi vagavano per Westeros… un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l’Alto, e il suo piccolo scudiero Egg. In un’epoca in cui la dinastia Targaryen sedeva ancora sul Trono di Spade e la memoria dell’ultimo drago non è ancora svanita, grandi destini, nemici potenti e pericolose avventure attendono questi improbabili e incomparabili amici.

Voi che ne pensate di queste indiscrezioni? Questo prequel ci sorprenderà o deluderà le aspettative? fatecelo sapere qui sotto.