Tutto pronto per Sanremo 2025: le novità e i cantanti in gara annunciati da Carlo Conti

Manca poco all’attesissimo annuncio dei cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025. Carlo Conti, noto conduttore e direttore artistico della manifestazione, rivelarà i nomi degli artisti sul palco del Teatro Ariston durante l’edizione delle 13.30 del Tg1, domenica 1° dicembre. La 75esima edizione del Festival si svolgerà dal 11 al 15 febbraio e promette già di emozionare il pubblico grazie a un mix di novità e tradizione.

Il format tradizionale dell’annuncio

L’annuncio dei cantanti è diventato un appuntamento di grande attesa per gli appassionati della musica italiana. La consuetudine di rivelare i nomi durante il Tg1 è stata inaugurata da Amadeus, ex conduttore e direttore artistico, e da allora è stata mantenuta anche da Carlo Conti. Quest’ultimo ha condotto il Festival in tre occasioni, dal 2014 al 2016, e il suo ritorno è atteso da molti. Al momento, la notizia trapelata è che vi saranno più di 24 cantanti in gara, il che apre a numerose interpretazioni, ma Conti ha chiarito con un tono scherzoso: “Non ne potrò mettere 40, perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre.” Questo segnala quindi una formula rinnovata, ma nel rispetto della tradizione che caratterizza l’evento.

Novità e ritorni al Festival di Sanremo

Una delle principali novità di Sanremo 2025 è rappresentata dal ritorno delle Nuove Proposte, che vedranno quattro artisti emergenti contendersi il titolo. Questi giovani talenti saranno selezionati tramite il talent show “Sanremo Giovani“, condotto da Alessandro Cattelan su Rai2. Inoltre, un’importante modifica concerne la serata dedicata alle Cover: qui gli artisti in gara potranno reinterpretare brani del repertorio italiano e internazionale, ma questa votazione non influirà sulla vittoria finale del Festival. Tale norma è studiata per dare spazio a nuove espressioni canore senza compromettere il risultato conclusivo.

È confermata anche la Giuria delle Radio, un elemento che ha ottenuto un buon riscontro sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Durante la serata finale, i voti dei cinque finalisti non verranno azzerati, a differenza di quanto accadeva in edizioni precedenti. In tal modo, il pubblico avrà un’influenza continua sul risultato finale, accumulando i punteggi delle serate prima della finale.

Analisi delle serate del Festival

Il Festival di Sanremo 2025 si articolerà in diverse serate, ognuna con la sua specificità. La prima serata, che si tiene il martedì, vedrà l’esibizione di tutti i cantanti in gara, con le performance votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Il mercoledì, invece, sarà il turno di 12 Campioni, i cui brani saranno valutati dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, vantando un peso del 50% ciascuno.

Nelle serate successive, vedremo anche le Nuove Proposte affrontare due semifinali, seguite da due sistematiche votazioni tra pubblico e giurie che porteranno all’individuazione dei finalisti. Non mancherà il momento dedicato alle Cover, che verranno giudicate in base a tre metodologie di voto con pesi percentuali specifici. Il primo classificato in questa serata riceverà una menzione speciale.

Il gran finale: modalità di voto e proclamazione del vincitore

La finale di Sanremo 2025 si svolgerà il sabato, riproponendo le canzoni dei 24 cantanti in gara e coinvolgendo nuovamente le stesse giurie di sempre. La procedura per determinare il vincitore sarà ben precisa: il risultato finale si calcolerà sommando i voti ottenuti nelle serate precedenti e, a questa somma, si aggiungeranno i voti della finale. Qui, i primi cinque artisti emergenti verranno annunciati senza un preciso ordine di piazzamento, ma sarà in seguito l’ascolto di ciascun brano a influenzare l’ultima giuria. Così, si arriverà alla proclamazione del vincitore della 75esima edizione del Festival, rendendo il tutto una grande celebrazione della musica italiana.

L’emozione è palpabile con l’avvicinarsi della data dell’annuncio. I fan non vedono l’ora di conoscere i nomi dei propri beniamini, contribuendo così ad alimentare l’inevitabile febbre del Festival.