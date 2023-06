Tutti mentono: trama, cast e uscita del film

Su Rai 2 è pronta a debuttare una nuova serie spagnola, caratterizzata da un mix di drama, black humor e mistero. Stiamo parlando di Tutti mentono, un prodotto leggero che però indaga anche tutte le diverse dimensioni della menzogna, in una riflessione corale sul rapporto conflittuale tra l’essere e l’apparire.

La serie TV, che debutterà a partire dal 16 giugno in prima serata, racconta le vicende di una località di mare frequentata principalmente dall’alta borghesia spagnola. Qui, come ci anticipa il titolo, tutti mentono su qualcuno o qualcosa. Gli eventi sono attivati dalla relazione fra Macarena, una donna sulla quarantina, ed il figlio della sua migliore amica. Misteriosamente, però, un loro video intimo comincia a circolare in rete e presto la tresca fra i due diventa di dominio pubblico. Tutto ciò sconvolse la comunità piccolo borghese ed innesca una serie di eventi sempre più ingarbugliati fra loro.

Macarena e l’amica finiranno per odiarsi e si scoprirà che più di un figlio della compagnia conduce una vita segreta. In tutto questo un misterioso coltello giapponese sembra passare più volte di mano e un efferato omicidio coinvolge anche la polizia.

Tutti mentono, il cast del film

La serie è caratterizzata da una trama avvincente e da segreti piccanti, ma oltre a questo vi si trova anche un cast di tutto rispetto. Nel ruolo di Macarena troviamo Irene Arcos, che riesce molto bene a tratteggiare l’annoiata e frustata professoressa dalla vita perfetta. Ad interpretare Nestor invece c’è Leonardo Sbaraglia, che sembra superare la prova di un personaggio cosi complesso. Natalia, figlia di Macarena, è interpretata da Carmen Arrufati. Ana, una donna che ha dedicato tutta se stessa alla famiglia, è interpretata da Natalia Verbeke. Infine ad interpretare Ivan, un giovane anticonformista appassionato di scrittura oltre che figlio di Ana, c’è Lucas Nabor. Tutti mentono è stata un grande successo in Spagna, dove già si stanno preparando per la seconda stagione, e siamo sicuri che non ci deluderà.