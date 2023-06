Sapete chi è il misterioso compagno di Nicole Grimaudo? Lavora in Rai ma non fa parte del mondo dello spettacolo

Si chiama Francesco e fa il giornalista, il riservatissimo compagno di Nicole Grimaudo. L’attrice è la protagonista di Vivere non è un gioco da ragazzi, la serie andata in onda in queste settimane su Raiuno e disponibile on demand su RaiPlay. Scopriamo qualche curiosità in più su di lui e sulla coppia.

Chi è il compagno di Nicole Grimaudo

Insieme da anni con Francesco, giornalista Rai, Nicole Grimaudo, noto volto femminile di film e fiction, è gelosissima della sua privacy. Così dichiarò l’attrice, anni fa, in occasione della nascita del primo figlio:

“Sono innamorata, ho una storia da qualche mese con un uomo siciliano che fortunatamente non fa il mio stesso lavoro. In un anno e mezzo abbiamo fatto tutto, figlio compreso. Me lo dicevano sempre: ‘Quando arriverà l’uomo giusto per te lo capirai immediatamente’. Avevano ragione. Il nostro è un amore molto forte e solido, da subito. Lui si chiama Francesco, è un giornalista Rai. Ed è di Caltagirone come me”

L’attrice, infatti, è nata a Caltagirone il 22 aprile del 1980 e ha 43 anni. Dello stesso posto è originario anche il compagno Francesco. La Grimaudo ha raccontato anche come è avvenuto il primo incontro:

“Ci frequentavamo da bambini poi ci siamo persi di vista, come succede spesso. Ci siamo incontrati al matrimonio di un’amica carissima a Caltagirone, eravamo seduti allo stesso tavolo”

Due figli insieme e una vita molto riservata

La coppia ha due figli: Giulio, nato nel 2014, e Pietro, del 2021. Il primo figlio, soprattutto, ha cambiato la vita all’ex ragazzina di Non è la Rai: