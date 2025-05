Trio Hèrmes in concerto a Madrid: un evento musicale da non perdere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Trio Hèrmes, composto da tre talentuose musiciste italiane, si prepara a incantare il pubblico spagnolo con un concerto che si terrà martedì 13 maggio alle 20 presso il Salón de Actos dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Questo evento fa parte del ciclo ‘In scena a palazzo‘, un’iniziativa che promuove la cultura musicale italiana all’estero, evidenziando l’impegno dell’istituto nella diffusione dell’arte e della musica.

Il Trio Hèrmes: un ensemble di giovani talenti

Il Trio Hèrmes è formato da Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte. Queste tre giovani artiste si sono distinte nel panorama musicale nazionale e internazionale grazie alle loro eccezionali capacità e alla loro passione per la musica. La loro carriera è caratterizzata da numerosi concerti in Italia e all’estero, dove hanno ricevuto apprezzamenti sia dal pubblico che dalla critica. La loro musica spazia da composizioni contemporanee a brani classici, permettendo loro di esplorare una vasta gamma di stili e generi.

Un programma musicale ricco e variegato

Il concerto di Madrid prevede un programma che include opere di compositori di grande rilievo come Joaquín Turina, Robert Schumann e Domenico Turi. Queste scelte musicali riflettono non solo la versatilità del Trio Hèrmes, ma anche l’intento di offrire al pubblico un’esperienza sonora completa e coinvolgente. La musica di Turina, con le sue influenze spagnole, si sposa perfettamente con le composizioni romantiche di Schumann, creando un dialogo tra diverse epoche e stili musicali.

Sostegno alle nuove generazioni di musicisti

Il progetto ‘Giovani talenti musicali italiani nel mondo‘ è un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Musicale Chigiana, la Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’ di Imola e il Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica. Questo progetto è sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, degli Istituti Italiani di Cultura e dei Consolati Generali d’Italia nel mondo, promuove la musica italiana a livello globale.

Francescantonio Pollice, presidente del Cidim e dell’Associazione Italiana Attività Musicali, ha espresso la sua gratitudine a Susi Baldasseroni per aver reso possibile l’esibizione del Trio Hèrmes presso l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Pollice ha sottolineato l’importanza di questo evento, che rappresenta un’opportunità per le giovani musiciste di esibirsi in un contesto dove la cultura italiana e quella spagnola si incontrano e si fondono.

Un evento da non perdere

Il concerto del Trio Hèrmes a Madrid rappresenta un’importante occasione per apprezzare la musica italiana e per sostenere i giovani talenti. L’evento non solo offre un’opportunità di intrattenimento, ma anche un momento di riflessione sulla ricchezza culturale che la musica porta con sé. La presenza di queste tre artiste sul palcoscenico madrileno è un chiaro segnale dell’impegno italiano nella promozione della cultura musicale nel mondo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!