Toy Story 5: arriva la conferma sui personaggi nel nuovo film Pixar

Vero e proprio cambio di rotta per l’animazione, negli anni ’90, che si sviluppava verso un controllo digitale, Toy Story ha avuto 3 sequel ed ora sembrerebbe pronto ad arrivare un nuovo capitolo.

Da non molto, infatti, si sono susseguiti i rumors di un inatteso quinto capitolo della saga, di cui sembrerebbero pure confermati i personaggi principali.

Toy Story 5: le rivelazioni sul da farsi

Uno dei produttori della Pixar, ovvero Pete Docter, anche regista di alcuni dei titoli di spicco (come “Up“) ha recentemente affermato che questo quinto capitolo risulterà essere davvero sorprendente.

Parlando con la rivista Variety poi, sempre il produttore ha affermato che in questa nuova interazione della saga si preparano a tornare anche alcuni personaggi storici:

“Abbiamo ancora una storia per questi giocattoli. Quindi ovviamente Woody e Buzz torneranno. Ma non è finita qui perché ci sono anche altri progetti, abbiate fiducia in noi“.

Toy Story 5, quando dovrebbe uscire?

Una risposta a tale domanda non c’è ancora. Per il momento la Disney non ha ancora rivelato quando uscirà Toy Story 5, ma al momento tutti sono in trepidazioni per i prossimi film, che saranno Elemental ed Elio, entrambi in uscita nel 2024. Sembrerebbero esserci, però diversi progetti senza titolo che arriveranno nel 2026, possiamo quindi presumere che tra questi ci sia anche la nuova avventura dei giocattoli più famosi del grande schermo.

Non resta che attendere che si faccia più luce sul mondo dei giocattoli animati che hanno segnato una intera generazione di ex bambini (quelli che lo erano negli anni ’90) e anche una nuova generazione, cresciuta negli anni duemila.

E, a quanto pare, Woody e Buzz Lightyear sono pronti a conquistare, con Toy Story 5, anche i bambini di questa decade, per restare sempre più impressi nel mondo dell’ infanzia, verso l’infinito ed oltre.