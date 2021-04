La Pixar alla ricerca del primo personaggio transgender

La Pixar sta ora cercando un’attrice che interpreti il ​​ruolo del loro primo personaggio transgender per un imminente progetto.

La Pixar alla ricerca di un doppiatore per il suo nuovo personaggio

We have confirmed this is legit, so share away! pic.twitter.com/oKLFzyjXIL — Trans March (@transmarch) April 20, 2021

Dopo aver introdotto lo scorso anno, il loro primo personaggio apertamente LGBTQ + in “Onward”, La Pixar è sempre più impegnata ad introdurre nuovi personaggi all’interno del suo panorama animato. Ora tocca ad un personaggio transgender.

L’account Twitter della Trans March di San Francisco era tra le organizzazioni che si è attivata per la ricerca di un giovane doppiatore per l’imminente progetto della Pixar. Chiamato Jess, il personaggio è descritto come “una ragazza transgender di 14 anni. Jess “è compassionevole, divertente ed è sempre al tuo fianco“. Secondo quanto riferito, lo studio è alla ricerca di attrici dai 12 ai 17 anni che siano “entusiaste, estroverse, divertenti ed energiche” e “in grado di ritrarre in modo autentico una ragazza transgender di 14 anni“.

Le prossime uscite targate Pixar

Il progetto animato della Pixar, è probabile che prenderà molto tempo per lo sviluppo, potenzialmente un anno o due, o più. Lo studio ha già parlato apertamente dei loro piani in passato, spiegando in dettaglio al Disney Investor Day dello scorso anno che hanno diversi film in uscita. Tra i film troviamo “Luca”, che uscirà a giugno di quest’anno. Poi nel 2022 ci sarà “Turning Red” ed infine “Lightyear”, il famoso personaggio di “Toy Story”, con Chris Evans. Infine, un film senza titolo è previsto anche per giugno del 2023.

La Pixar sta anche sviluppando diversi programmi TV originali Disney +, tra cui: “Dug Days”, che debutterà nell’autunno del 2021; una serie TV “Cars” che seguirà (naturalmente) “Mater” e “Lighting McQueen”, in uscita nell’autunno 2022; e una serie originale intitolata “Win or Lose”, descritta come la loro prima serie in “forma lunga” che “segue una squadra di softball della scuola media nella settimana che precede la loro partita di campionato, e ogni episodio è raccontato dalla prospettiva di un personaggio diverso. ”

Anche se non è chiaro per quale ruolo potrebbe essere scritto il personaggio di “Jess”, è certamente possibile che questa parte possa essere per la serie “Win or Lose”. Purtroppo la serie non dovrebbe essere rilasciata su Disney + fino al 2023.

Francesca Reale

23/04/2021