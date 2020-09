Tom Hardy nuovo James Bond? Paura tra i bookmaker

Un nuovo ruolo per Tom Hardy? Dopo l’annuncio dell’addio di Daniel Craig che aveva seguito le riprese di “No Time to Die” si diffuse il panico, nonostante la notizia circolasse da diverso tempo. Un compito difficile era nell’aria: la ricerca di un nuovo 007.

007: un futuro per Tom Hardy star di “Mad Max”

Sono stati fatti nomi in quantità industriale, a partire da un James Bond di colore, “promosso” anche da Christopher Nolan in “Tenet“, per approdare ad uno 007 in gonnella e infine al nome di Robert Pattinson come successore.

Ma nelle ultime ore, secondo un blog specializzato su Star Trek “The Vulcan Reporter”, sarebbe il divo più duro di Hollywwod e star di “Mad Max”, Tom Hardy, a subentrare a Daniel Craig.

Il tumulto che ha generato lo “scoop” è comprensibile, se consideriamo i tempi particolarmente duri che sta attraversando l’industria del cinema, bisognosa di notizie e fantasie esplosive che possano creare un seguito, come l’idea di Hardy 007.

Un cambio di stile: un nuovo duro al volante dell’Aston Martin

I rumors quindi affermano che Hardy stia per firmare il suo primo contratto con Eon e Barbara Broccoli a tal punto da far impazzire il mondo delle scommesse.

Sembra che nelle ultime ore le quotazioni di Hardy siano scese da 6:1 ad 1:1, costringendo cosi i bookmakers a sospendere del tutto le scommesse sul nome di Hardy come nuovo 007.

Sarà l’era di Hardy o di uno 007 in rosa? Non ci resta che attendere.

Chiaretta Migliani Cavina

25/09/2020