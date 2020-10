Universal Pictures ha presentato il trailer di “News of the World”, film western di Paul Greengrass con Tom Hanks.

Il Capitano Tom Hanks in viaggio nel selvaggio West

In “News of the World” Tom Hanks interpreta il Capitano Jefferson Kyle Kidd, veterano di tre guerre e vedovo, in pellegrinaggio e sempre alla ricerca di nuove storie e aneddoti da narrare. L’incontro con una bambina, in Texas, modificherà profondamente il suo peregrinare. Johanna (Helena Zengel), questo il nome della ragazzina, è stata cresciuta dalla tribù di nativi americani Kiowa, divenendo a tutti gli effetti una di loro. Questo imprinting condiziona la bambina a essere timorosa e diffidente verso il mondo esterno, un universo lontanissimo, ormai, dal suo immaginario. Per la legge però Johanna deve ora ritornare dagli zii biologici. Il Capitano Kidd decide di accompagnarla in questo viaggio di ritorno, da lei indesiderato, attraverso una natura selvaggia e crudele che li metterà a dura prova, modificando profondamente il loro essere.

Produzione e regia

Tom Hanks ritrova Paul Greengrass dopo aver lavorato insieme per “Captain Phillips – Attacco in mare aperto” (2013), film plurinominato ai Premi Oscar 2014.

La sceneggiatura di “News of the World” è scritta da Paul Greengrass e Luke Davies, nominato per “Lion” agli Oscar 2016 per la Miglior Sceneggiatura non originale, e tratta dal romanzo omonimo di Paulette Jiles del 2016.

Nel cast anche Michael Covino, Fred Hechinger, Neil Sandilands, Thomas Francis Murphy, Mare Winningham, Elizabeth Marvel e Chukwudi Iwuji.

Tom Hanks torna al cinema dopo “Un Amico Straordinario”, uscito nelle sale americane nel novembre 2019. Il suo ultimo film “Greyhound – Il nemico invisibile”, in programma per il luglio 2020 è invece poi stato distribuito, a causa della pandemia, sulla piattaforma Apple TV+.

I diritti per l’adattamento del romanzo di Paulette Jiles erano stati acquistati nel maggio del 2017 da Fox 2000 Pictures, ma dopo la sua acquisizione da parte della Disney il progetto è stato trasferito alla Universal Pictures.

Il film è atteso nelle sale americane il 25 dicembre 2020.

Ecco il trailer

Chiara Canova

07/10/2020