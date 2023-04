The World vs. Boris Becker, è in arrivo su Apple TV+ il documentario sul famoso campione di tennis

The World vs. Boris Becker è il documentario basato sulla vita del famoso tennista, in arrivo dal 7 aprile su Apple TV+. I premi Oscar Alex Gibney e John Battsek dirigeranno l’opera che presenterà contributi esclusivi della vita del tennista, realizzata nei tre anni antecedenti alla sua condanna avvenuta ad aprile 2022.

Per oltre tre anni i registi hanno avuto un accesso speciale e unico a Boris Becker. Fin quando l’ex tennista fu condannato a due anni e mezzo di carcere, per aver nascosto beni e prestiti allo scopo di evitare di pagare i debiti contratti. La serie quindi parlerà degli eventi antecedenti ad aprile 2022. La docuserie esplorerà ogni aspetto dell’uomo divenuto un fenomeno del tennis a soli 17 anni, dopo aver vinto Wimbledon. Arriverà poi ad accumulare ben 49 titoli in carriera, di cui sei Grandi Slam e una medaglia d’oro Olimpica. Non tralasciando la sua vita personale, spesso sotto i riflettori ed a volte tumultuosa.

The World vs. Boris Becker è molto più di un semplice documentario, è arricchito infatti da una conversazione esclusiva realizzata una settimana prima della sua condanna. Anche il contributo dei suoi familiari e la partecipazione di molte stelle del tennis alla serie sono stati fondamentali. Solo per citarne alcuni: John McEnroe, Bjorn Borg e Novak Djokovic. La serie inoltre è una coproduzione tra la Ventureland di Battsek e la Jigsaw Productions di Gibney, in associazione con la Lorton Entertainment. In attesa dell’uscita di questa attesissima docuserie, avrete la possibilità di vedere il trailer appena rilasciato.

La docuserie si aggiunge alla gamma in espansione di programmi non-fiction con protagonisti i grandi nomi dello sport presenti su Apple TV+, tra cui “Real Madrid – ¡Hasta el final!” la docuserie che va

dietro le quinte dell’iconico club calcistico per offrire uno sguardo inedito sulla sorprendente stagione 2021-2022; “Monster Factory”, la serie che segue wrestler dilettanti che sognano di diventare

professionisti; “Make or Break”, la serie che porta gli spettatori dietro le quinte della World Surf League; “La lotta per il calcio – Il caso Super League” , che documenta la battaglia dall’alta posta in

gioco per il futuro del calcio europeo.