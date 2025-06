Jake Gyllenhaal protagonista e produttore del thriller Code Black: tutti i dettagli sul nuovo progetto

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Jake Gyllenhaal, noto attore di Hollywood, si prepara a tornare sul grande schermo in un nuovo avvincente thriller intitolato Code Black. Questo film, che vedrà Gyllenhaal non solo come protagonista ma anche come produttore, è tratto da un racconto di Harrison Query, il cui diritto di adattamento è stato acquisito da Amazon MGM Studios. L’accordo con Query è stato siglato con un compenso record, che si colloca tra i più alti mai offerti per un progetto basato su un racconto breve, dimostrando l’interesse significativo del mercato cinematografico per questa storia.

I dettagli del progetto Code Black

Il film Code Black si presenta come un thriller politico che ruota attorno alla figura di un cardiochirurgo di fama, uno dei migliori negli Stati Uniti. La trama si sviluppa quando il protagonista viene chiamato a Washington per eseguire un’operazione ad alto rischio. Tuttavia, la situazione si complica rapidamente, poiché il medico si ritrova coinvolto in una cospirazione pericolosa. La sua intelligenza e astuzia saranno le uniche armi a sua disposizione per cercare di salvare non solo la propria famiglia, ma anche l’intera nazione da un piano malefico.

La produzione del film sarà gestita dalla Nine Stories, la casa di produzione di Jake Gyllenhaal. Accanto a lui, ci saranno anche altri produttori di spicco, tra cui Josh McLaughlin, Lynn Harris e Matt Reeves, rappresentanti della 6th & Idaho, e Scott Glassgold di 12:01 Films. La sceneggiatura sarà scritta dallo stesso Harrison Query, che ha recentemente lavorato a Heads of State, un film che vede protagonisti John Cena e Idris Elba. Inoltre, Query è attualmente impegnato nello sviluppo della serie drammatica Trigger Point, prodotta da A24 e diretta da Jeremy Saulnier.

I progetti futuri di Jake Gyllenhaal

Oltre a Code Black, Jake Gyllenhaal ha in programma diversi altri progetti cinematografici e televisivi. Tra questi, spicca la sua partecipazione come produttore nella seconda stagione della serie Presunto innocente, che avrà come protagonista Rachel Brosnahan. Questo progetto si aggiunge a un elenco già ricco di impegni per l’attore.

Inoltre, Gyllenhaal sarà protagonista del sequel di Road House, un film atteso che sarà distribuito da Amazon. Non solo, l’attore è anche coinvolto nel nuovo film Remain, diretto da M. Night Shyamalan, per il quale ha collaborato alla scrittura della storia insieme a Nicholas Sparks. In questo progetto, Gyllenhaal condividerà il set con Phoebe Dynevor e Ashley Walters, promettendo un’altra interpretazione di grande impatto.

Con questi progetti in cantiere, Jake Gyllenhaal continua a dimostrare la sua versatilità e il suo impegno nel mondo del cinema, sia come attore che come produttore. La sua carriera, caratterizzata da scelte audaci e ruoli impegnativi, si arricchisce ulteriormente con l’arrivo di Code Black, un thriller che promette di catturare l’attenzione del pubblico.

