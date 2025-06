James Gunn spiega le modifiche ai titoli di Superman e Supergirl: ecco perché sono stati semplificati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

James Gunn, il regista noto per il suo lavoro nel DC Universe insieme a Peter Safran, ha recentemente condiviso dettagli importanti riguardo ai titoli dei film di Superman e Supergirl. Queste modifiche non sono solo questioni di marketing, ma riflettono un approccio strategico e creativo nel processo di produzione. In un’intervista con Rolling Stone, Gunn ha chiarito le ragioni dietro la rimozione di alcuni elementi dai titoli, offrendo uno sguardo interessante sul lavoro che si svolge dietro le quinte.

Il titolo di Supergirl e il processo di ‘premortem’

Nell’intervista, James Gunn ha confermato che il film di Supergirl avrà semplicemente il titolo “Supergirl“, senza alcun riferimento a “Woman of Tomorrow“, la serie a fumetti da cui il film trae ispirazione. Questa scelta è stata influenzata da un processo interno ai DC Studios noto come ‘premortem’. Questo metodo prevede incontri tra i membri del team di produzione, dove si discute ipoteticamente cosa potrebbe andare storto nel progetto.

Gunn ha spiegato che questo incontro avviene generalmente qualche mese prima dell’inizio delle riprese. Durante queste riunioni, i membri del team possono esprimere liberamente le loro preoccupazioni. “Se fosse un disastro epico, quali sono le cose che stiamo facendo oggi che potrebbero causarlo?”, è la domanda centrale che guida queste discussioni. Questo approccio permette di affrontare eventuali criticità prima che diventino problematiche reali.

La scelta del titolo di Superman: Legacy

Un altro aspetto interessante emerso dall’intervista riguarda il titolo del film di Superman, inizialmente pensato come “Superman: Legacy“. James Gunn ha rivelato che, sebbene fosse lui a scegliere quel titolo, aveva delle riserve. “Sono stanco del titolo con supereroe, due punti, altra cosa”, ha dichiarato. Inoltre, ha sottolineato che il titolo sembrava richiamare il passato, mentre il film si concentra sul futuro di Clark Kent e sulle sue nuove avventure.

Durante il processo di revisione, il team ha concordato che un titolo più semplice e diretto sarebbe stato più efficace. “Tutti hanno reagito dicendo: ‘Oh, sì, no, cambialo'”, ha aggiunto Gunn, evidenziando come il feedback collettivo abbia avuto un ruolo cruciale nella decisione finale.

Il cast e la regia del film Supergirl

Il film “Supergirl” è atteso nei cinema americani il 26 giugno 2026 e promette di portare sul grande schermo una nuova interpretazione del personaggio di Kara Zor-El. Nel cast, oltre a Milly Alcock nel ruolo principale, figurano attori di talento come Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz ed Emily Beecham.

La regia è affidata a Craig Gillespie, noto per il suo lavoro in film come “Lars e una ragazza tutta sua“, “Tonya“, “Cruella” e “Dumb Money“. La scelta di Gillespie suggerisce un approccio fresco e innovativo alla storia di Supergirl, promettendo di attrarre sia i fan di lunga data che un nuovo pubblico.

Queste modifiche ai titoli e il processo creativo che le ha accompagnate riflettono l’impegno di James Gunn e del suo team nel garantire che i film del DC Universe siano non solo di alta qualità, ma anche in linea con le aspettative del pubblico moderno.

