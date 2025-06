Nuovo thriller “Atrabilious”: trailer e dettagli sul film con Whoopi Goldberg e Alec Baldwin

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il thriller “Atrabilious” sta attirando l’attenzione del pubblico grazie al suo cast stellare e a un trailer intrigante. Con la regia di William Atticus Parker, il film promette di esplorare temi complessi legati alla perdita e alla ricerca della verità. Tra i protagonisti, spiccano nomi noti come Whoopi Goldberg, Jeffrey Wright e Alec Baldwin, che arricchiscono la narrazione con le loro interpretazioni.

La trama avvincente di “Atrabilious”

Ambientato a Brooklyn, “Atrabilious” segue la storia di Steven Joynier, interpretato da Leon Addison Brown. Dopo la misteriosa morte del figlio, Steven intraprende un viaggio disperato per scoprire la verità. La sua ricerca lo conduce in un bar enigmatico chiamato Atrabilious, un luogo dove il passato oscuro dei clienti inizia a emergere. Qui, Steven si confronta con segreti sepolti e verità scomode, mentre cerca di elaborare il suo dolore.

Il bar diventa un crocevia di storie, con ogni personaggio che porta con sé un bagaglio di esperienze e motivazioni che li hanno spinti a varcare la soglia di Atrabilious. Il trailer offre uno sguardo su alcune interazioni tra i personaggi, in particolare tra quelli interpretati da Goldberg e Wright, che promettono di essere centrali nella narrazione. Steven, nel suo percorso, dovrà affrontare le conseguenze delle sue scelte, scoprendo un modo oscuro e misterioso per affrontare la perdita del figlio.

Il regista William Atticus Parker

William Atticus Parker, regista e sceneggiatore di “Atrabilious“, proviene da una famiglia di artisti: è figlio di Billy Crudup e Mary-Louise Parker. La sua carriera cinematografica include già un’opera precedente, “Forty Winks“, che ha ricevuto attenzione per la sua trama avvincente e il suo stile visivo distintivo. In “Forty Winks“, Parker ha diretto un cast di attori di talento, tra cui Susan Sarandon e John Turturro, raccontando la storia di un ipnotizzatore in crisi che, dopo essere ricattato, si trasforma in un killer su commissione.

Parker ha dimostrato di avere una visione unica nel raccontare storie complesse, e “Atrabilious” sembra seguire questa linea. La sua capacità di intrecciare elementi di suspense e dramma umano potrebbe rivelarsi un punto di forza per il film, attirando l’attenzione di un pubblico ampio e variegato.

Un cast di talenti

Il cast di “Atrabilious” è composto da attori di grande calibro, ognuno dei quali porta una propria esperienza e talento al progetto. Oltre a Whoopi Goldberg, Jeffrey Wright e Alec Baldwin, il film include anche Mark Boon Junior ed Evan Jonigkeit, che contribuiranno a dare vita a una narrazione ricca di sfumature. La presenza di attori affermati come Goldberg e Wright promette di elevare ulteriormente la qualità del film, offrendo interpretazioni memorabili che potrebbero rimanere impresse nella mente degli spettatori.

Il trailer, già disponibile online, ha suscitato interesse e curiosità, lasciando intravedere le dinamiche tra i personaggi e l’atmosfera tesa che caratterizza il film. Con una trama che esplora il dolore e la ricerca di risposte, “Atrabilious” si preannuncia come un’opera cinematografica intensa e coinvolgente, capace di attrarre gli appassionati del genere thriller.

