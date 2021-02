The Walking Dead 11: iniziano le riprese dell’ultima stagione

Secondo quanto affermato da Comicbook, sono iniziate le riprese dell’undicesima e ultima stagione di “The Walking Dead”.

Sono in corso le riprese dell’undicesima e ultima stagione di “The Walking Dead”.

La produzione dell’undicesima stagione doveva iniziare la scorsa primavera prima che la pandemia COVID-19 costringesse a una chiusura di tutta l’industria cinematografica.

Solo a ottobre è stato possibile riprendere a girare i sei nuovi episodi bonus di” The Walking Dead 10 “.

In questi sei nuovi episodi, troviamo i nostri sopravvissuti che cercano di rialzarsi con le loro scarpe dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato nella loro scia. Gli anni di lotta pesano su di loro mentre i traumi del passato affiorano, esponendo i loro lati più vulnerabili. Mentre mettono in discussione lo stato dell’umanità, lo stato della loro comunità collettiva e lo stato delle loro menti, troveranno la forza interiore per perseverare con le loro vite, amicizie e gruppo intatti?

I sei episodi della stagione 10C saranno trasmessi in anteprima domenica 28 febbraio su AMC, e in streaming con una settimana di anticipo su AMC+.

Kudos to our crew and cast (asskickers, the lot of ‘em!) on the long-awaited start of filming for S11. A full (effed up) year in the works, we truly hope it’s worth the wait. #TWD #TheWalkingDead pic.twitter.com/nyeoQO20ZX

— Kevin Deiboldt 🧟 (@kdeiboldt) February 8, 2021