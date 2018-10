Regia: Chan-wook Park

Cast: Florence Pugh, Alexander Skarsgård, Michael Moshonov, Michael Shannon (II), Simona Brown, Clare Holman, Kate Sumpter, Amir Khoury, Katharina Schüttler

Genere: Drammatico, colore

Durata: 6 episodi

Produzione: USA, Gran Bretagna 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

Diretto dal regista Chan-wook Park "The Little Drummer Girl" è un adattamento per la tv dell'omonimo romanzo di John Le Carré, uscito in Italia con il titolo "La Tamburrina", pubblicato nel 1983. Di "The Little Drummer Girl" è anche un film del 1984 diretto da George Roy Hill, con Diane Keaton, sempre tratto dai racconti Le Carré.

The Little Drummer Girl: la mini serie tratta dal romanzo "La Tamburrina"

"The Little Drummer Girl" racconta la storia di Charlie una giovane attrice di nazionalità britannica, che viene coinvolta in un intrigo di stampo nazionale. Un giorno un membro dell'Intelligence israeliano decide di puntare sulla donna e di farla diventare un'agente segreto, la missione affidata a Charlie è quella di scoprire dove si nasconde un uomo di nome Khalil, un terrorista senza scrupoli di fama internazionale.