Festa del Cinema di Roma 2018: vince”Il vizio della speranza”

“Il vizio della speranza” di Edoardo De Angelis e interpretato da Pina Turco vince il Premio del pubblico della Festa del Cinema di Roma 2018. Tra le pellicole premiate in questa tredicesima edizione troviamo “Jelly Fish“, opera prima di James Gardner vince la 16/a edizione di Alice nella città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni; mentre il premio speciale della giuria va a “Ben is Back” di Peter Hedges con Julia Roberts e Lucas Hedges.

Festa del Cinema di Roma 2018: i vincitori della tredicesima edizione

Il film diretto da Edoardo De Angelis e interpretato dalla compagna Pina Turco, coppia sia nella vita sia nel cinema, è stato premiato dal pubblico come miglior film del festival romano. “Il vizio della speranza” racconta la storia durissima di Maria che traghetta lungo il fiume le prostitute incinte, pronte a partorire per vendere il loro bambino a coppie senza figli. Il “Premio del Pubblico Bnl“, in collaborazione con il main partner della Festa del Cinema, BNL Gruppo Bnp Paribas, è stato assegnato dagli spettatori che hanno espresso il proprio voto sui film in programma nella Selezione Ufficiale utilizzando l’app ufficiale della Festa del Cinema e attraverso il sito www.romacinemafest.org. “Il vizio della speranza” di De Angelis arriverà nelle sala cinematografiche giovedì 22 novembre.

“Jelly Fish” il film di esordio dello scrittore James Gardner ottiene il premio come miglior film nella sezione autonoma del festival Alice nella Città. La storia racconta le vicende di Sarah Taylor costretta a dover scegliere tra le sue responsabilità di sorella maggiore e la sua passione per il teatro e per la commedia. La grande interperetazione di giovane attrice Liv Hill le permette di aggiudicarsi un altro premio con la Menzione Speciale opera prima My Movies per la miglio interpretazione.

Il premio speciale della giuria per il miglior attore, invece, va all’attore Thomas Blachard per “The Elephant and the butterfy” secondo lungometraggio della regista Amelie Van Elmbt prodotto dai Fratelli Dardenne con la produzione esecutiva di Martin Scorsese. Il film esplora la tensione tra reale e immaginario e mette in scena con grande delicatezza tutte le sfumature di tre giornate in cui una bambina si ricongiunge con il suo padre sconosciuto.

Il Premio giuria opera prima My Movies va a “The Harvesters“, mentre, il Premio Roma Lazio FIlm Commission, rivolto alle produzioni del Panorama Italia girate nel territorio del Lazio va allo zombie movie Go Home, opera prima di Luna Gualano, invece, per il concorso Internazionale Cortometraggi premiato la pellicola «Beauty» di Nicola Abbatangelo.

Chiara Broglietti

28/10/2018