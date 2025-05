The Last of Us 2: Finale in Streaming in Italia il 26 Maggio, Ecco Come Vederlo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il finale di The Last of Us 2 si avvicina rapidamente e i fan italiani possono finalmente prepararsi a vivere l’attesa conclusione della serie. Grazie a Sky e NOW, gli abbonati avranno l’opportunità di seguire l’episodio finale in contemporanea con gli Stati Uniti, senza dover attendere la messa in onda tradizionale. Questo evento rappresenta un momento cruciale per i fan della serie, che potranno scoprire come si chiuderà la storia avvincente di Ellie e Joel.

Dettagli sulla messa in onda

La settima e ultima puntata di The Last of Us 2 andrà in onda lunedì 26 maggio alle ore 21:15 sul canale Sky Atlantic. Questo appuntamento è particolarmente atteso, poiché segna la conclusione di una delle serie più acclamate degli ultimi anni. Gli abbonati a Sky possono sintonizzarsi per assistere alla messa in onda in diretta, ma non è l’unica opzione disponibile.

Opzioni di visione on demand

Per coloro che preferiscono un approccio più flessibile, Sky offre diverse modalità di visione on demand. Gli spettatori possono accedere all’episodio finale tramite l’app Sky Go o la sezione Sky On Demand. Questo significa che, a partire dalla mattina di lunedì, sarà possibile guardare la puntata finale in qualsiasi momento, senza dover aspettare l’orario di messa in onda. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per chi ha impegni durante la serata e desidera godersi l’episodio in un momento più comodo.

Come accedere a NOW

In aggiunta alle opzioni di Sky, la piattaforma di streaming NOW offre un’altra alternativa per seguire il finale di The Last of Us 2. Gli abbonati a NOW possono accedere all’episodio finale in streaming, garantendo così la massima flessibilità nella visione. Che si tratti di un binge-watching o di una visione occasionale, NOW permette di adattare l’esperienza di visione alle proprie esigenze.

Durata dell’episodio finale

Per chi si sta chiedendo quanto durerà l’episodio finale, è importante notare che The Last of Us 2×07 promette di offrire un’esperienza intensa e coinvolgente. La durata esatta non è stata ancora comunicata ufficialmente, ma gli episodi precedenti hanno mantenuto una lunghezza consistente, quindi ci si può aspettare un finale che non deluderà le aspettative dei fan.

Con l’avvicinarsi della data di messa in onda, l’eccitazione cresce tra i fan della serie. La possibilità di seguire il finale in diretta o on demand offre a tutti l’opportunità di non perdere nemmeno un momento della conclusione di questa storia emozionante.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!