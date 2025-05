Marco D’Amore annuncia la conclusione delle riprese di ‘Gomorra – Le origini’

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo della televisione italiana si prepara a un nuovo capitolo della saga di ‘Gomorra‘. Marco D’Amore, noto per il suo ruolo di Ciro ‘L’immortale’ nella serie originale, ha recentemente condiviso sui social la notizia della conclusione delle riprese di ‘Gomorra – Le origini‘. Questa nuova produzione, realizzata da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, promette di esplorare l’ascesa criminale di Pietro Savastano, un personaggio che ha già catturato l’immaginario collettivo. Con sei episodi in arrivo, la serie si preannuncia come un viaggio intenso e affascinante nel mondo della malavita.

Un anno di lavoro e dedizione

Marco D’Amore ha descritto il lungo percorso di produzione come un’avventura “gigantesca e mirabolante”. Con un post sui social, ha rivelato che le riprese si sono concluse all’alba, dopo un anno di intenso lavoro. Nonostante la fatica, D’Amore ha espresso la sua gioia per il progetto, sottolineando che la felicità prevale su ogni sforzo. Questo riflette non solo la sua passione per la recitazione, ma anche il profondo legame che ha sviluppato con il progetto e il team di lavoro.

Il regista ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno contribuito a questo viaggio, dagli attori ai membri della troupe. Ha dedicato parole di gratitudine a coloro che hanno offerto supporto, consigli e conforto durante le riprese. La sua riconoscenza si estende anche a Napoli, città che ha fatto da sfondo e che ha ispirato la narrazione. D’Amore ha sottolineato la generosità della città e il calore con cui il team è stato accolto, evidenziando l’unicità di Napoli come una “città-mondo”.

La sceneggiatura e il team creativo

‘Gomorra – Le origini‘ non è solo un progetto di grande portata, ma è anche frutto della collaborazione di talenti affermati nel panorama televisivo. La sceneggiatura è firmata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, già noti per il loro lavoro in ‘L’immortale‘, ‘ZeroZeroZero‘ e ‘Django‘. Questi autori hanno contribuito a plasmare l’universo narrativo di ‘Gomorra – La Serie‘, e il loro coinvolgimento in questo nuovo capitolo promette di mantenere alta la qualità della narrazione.

Marco D’Amore non è solo il protagonista, ma anche supervisore artistico della serie. La sua esperienza e il suo legame con il personaggio di Ciro ‘L’immortale’ lo rendono una figura centrale nel progetto. Inoltre, Roberto Saviano, l’autore del libro da cui è tratta la serie, continua a essere parte integrante della narrazione, garantendo coerenza e autenticità alla storia.

Aspettative e futuro della serie

Con la conclusione delle riprese, l’attenzione si sposta ora verso il montaggio e la preparazione per la messa in onda. I fan di ‘Gomorra‘ sono in attesa di scoprire come si svilupperà la storia di Pietro Savastano e quali nuove dinamiche verranno esplorate. La serie ha già dimostrato di avere un impatto significativo sulla cultura popolare, e ‘Gomorra – Le origini‘ sembra destinata a continuare su questa strada.

D’Amore ha concluso il suo messaggio con un invito a rimanere sintonizzati per il futuro, promettendo che il pubblico sarà sorpreso da ciò che vedrà. Con un mix di emozione e anticipazione, il mondo della televisione italiana attende con impazienza il debutto di questa nuova avventura, che si preannuncia ricca di colpi di scena e profondità narrativa.

