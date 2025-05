Gege Akutami rende omaggio a Kishibe Rohan in una nuova illustrazione per JoJo Magazine

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Gege Akutami, il celebre autore di Jujutsu Kaisen, continua a lasciare il segno nel panorama del manga giapponese. Dopo la conclusione della sua opera di successo, Akutami ha deciso di dedicarsi a un’altra iconica serie: Le bizzarre avventure di JoJo. La sua ultima creazione è un’illustrazione ufficiale di Kishibe Rohan, un personaggio emblematico della saga di Hirohiko Araki. Questa opera è stata pubblicata nel numero estivo della JoJo Magazine, che celebra l’universo di JoJo in attesa dell’attesissimo adattamento anime di Steel Ball Run.

La transizione di Gege Akutami verso il mondo di JoJo

Dopo la chiusura del manga Jujutsu Kaisen nel 2024, Gege Akutami non ha smesso di esprimere la sua creatività. Al contrario, ha scelto di esplorare l’affascinante universo di Le bizzarre avventure di JoJo. Nell’ultimo numero della JoJo Magazine 2025 Summer, il mangaka ha realizzato un’illustrazione dedicata a Kishibe Rohan, un personaggio che ha conquistato il cuore di molti lettori. L’opera di Akutami riesce a mantenere il suo stile distintivo, pur integrandosi perfettamente con l’estetica unica e surreale dell’universo di Araki.

Questa collaborazione tra due grandi nomi del manga giapponese non è una novità. Spesso, i mangaka si rendono omaggio a vicenda, creando opere che riflettono il loro rispetto e ammirazione. Oda, ad esempio, ha reinterpretato Dragon Ball, mentre Araki ha omaggiato Naruto. Anche Horikoshi ha reso omaggio ai protagonisti di Jujutsu Kaisen. Tuttavia, l’illustrazione di Akutami per Kishibe Rohan rappresenta un gesto particolarmente significativo, un tributo che evidenzia l’influenza e l’apprezzamento per la Parte 4 della saga, Diamond is Unbreakable.

L’amore di Akutami per Kishibe Rohan e JoJo

Gege Akutami ha espresso il suo affetto per Kishibe Rohan e la Parte 4 di JoJo, sottolineando come il realismo di questa sezione della saga lo abbia colpito profondamente. “Mi piace la sensazione di realismo rinfrescante della Parte 4 rispetto alle precedenti. Penso che la frase di Josuke ‘Ho solo pensato che non c’era motivo per cui tu dovessi morire’ simboleggi davvero tutto questo”, ha dichiarato Akutami. Questa affermazione non solo mette in luce la sua ammirazione per il lavoro di Araki, ma evidenzia anche l’importanza dei temi trattati nella serie.

Kishibe Rohan, con il suo carattere intrigante e il suo interesse per l’occulto, sta per tornare anche sul grande schermo. Il film live-action Thus Spoke Kishibe Rohan: Confessional, che adatta uno degli episodi più inquietanti del suo spin-off, è in arrivo nelle sale giapponesi. Sebbene sia difficile prevedere una distribuzione nei cinema occidentali, il successo della serie televisiva precedente fa ben sperare per una futura disponibilità in streaming.

Il futuro di JoJo e l’adattamento di Steel Ball Run

La JoJo Magazine non si limita a celebrare il lavoro di Akutami, ma coinvolge anche altri talenti del panorama manga, come Chica Umino, Bkub Okawa e Shiwasu Hoshikawa. Questo dimostra come l’universo di JoJo continui ad attrarre artisti di talento e visioni diverse. Mentre Kishibe Rohan si prepara a tornare sotto i riflettori, l’attenzione si sposta anche sull’imminente adattamento anime di Steel Ball Run. Questa nuova avventura, che combina elementi di corsa a cavallo, religione e stand, promette di catturare l’interesse dei fan e di portare la saga a nuovi livelli di popolarità.

Il countdown per l’uscita di Steel Ball Run è già iniziato, e l’attesa cresce tra i fan di JoJo. Con Akutami che continua a esplorare nuovi orizzonti e a rendere omaggio ai suoi predecessori, il futuro del manga giapponese appare luminoso e ricco di sorprese.

