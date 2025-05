Ultimo episodio di The Last of Us 2: anticipazioni e collegamenti con il videogioco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La settima puntata di The Last of Us 2 si avvicina, e con essa le aspettative dei fan sono alle stelle. Questa serie, ispirata al celebre videogioco di Naughty Dog, ha già catturato l’attenzione del pubblico, e ora ci si chiede cosa accadrà nell’episodio finale. Senza rivelare spoiler, è possibile fare riferimento agli eventi del gioco originale per anticipare alcune dinamiche che potrebbero emergere.

La trama si concentra su Seattle

Dopo aver esplorato i flashback che coinvolgono Ellie e Joel, la narrazione torna a focalizzarsi sull’epopea di Seattle, un elemento centrale della storia. La settima puntata, in particolare, dovrebbe approfondire il cosiddetto Giorno 3, un momento cruciale della trama. Ogni “Giorno” ha già ricevuto un episodio dedicato, e ci si aspetta che anche questo segua la stessa struttura.

Nel videogioco, Ellie riceve informazioni fondamentali da Nora riguardo alla posizione di Abby, la sua nemesi. Secondo quanto riferito, Abby si sarebbe rifugiata nell’acquario di Seattle. Questo porta Ellie a intraprendere un viaggio con Jesse, ma il percorso è tutt’altro che semplice. I due si trovano a dover affrontare diversi membri del Washington Liberation Front , un gruppo militante che gioca un ruolo significativo nella storia.

Durante il loro cammino, Ellie e Jesse scoprono la presenza di un misterioso cecchino che sta causando ingenti perdite tra le fila del WLF. Questo cecchino si rivela essere Tommy, il fratello di Joel. La decisione di Jesse di andare in soccorso di Tommy crea un conflitto tra lui ed Ellie, che è determinata a continuare la sua ricerca di Abby. Questo disaccordo porta alla separazione dei due, con Ellie che si dirige verso l’acquario.

L’incontro drammatico all’acquario

Arrivata finalmente all’acquario, Ellie si confronta con Owen e Mel, due personaggi chiave della storia. In un momento di intensa tensione, Ellie uccide entrambi, scoprendo successivamente che Mel era incinta. Questo tragico evento segna un punto di non ritorno per Ellie, poiché si rende conto delle conseguenze delle sue azioni. La vita del bambino che Mel portava in grembo è stata spezzata insieme a quella della madre, un fatto che pesa enormemente sulla coscienza della protagonista.

Dopo questo drammatico incontro, Ellie viene recuperata da Jesse e Tommy, che la riportano al teatro, un luogo che rappresenta un rifugio per il gruppo di Jackson. Tuttavia, il Giorno 3 culmina in un evento violento e inaspettato. Abby, furiosa per la morte dei suoi amici, irrompe nel teatro e uccide Jesse in un atto di vendetta. Questo momento segna un cambiamento radicale nella dinamica tra i personaggi e porta a un confronto diretto tra Ellie e Abby.

Flashback e prospettive alternative

Dopo il tragico scontro, la narrazione si sposta su un flashback che consente ai giocatori di rivivere gli eventi dal punto di vista di Abby. Questa scelta narrativa offre una nuova prospettiva sulla storia, rivelando le motivazioni e le azioni di Abby durante i tre giorni a Seattle. Gli spettatori avranno così l’opportunità di comprendere meglio il suo personaggio e le sue scelte, creando una complessità che arricchisce la trama.

Con l’episodio 2×07 di The Last of Us in arrivo, le aspettative sono alte. La serie ha già dimostrato di saper mantenere alta la tensione e di esplorare temi complessi. Con la conferma che The Last of Us 3 si concentrerà sulla storia di Abby, i fan possono aspettarsi ulteriori sviluppi intriganti e colpi di scena nel prossimo futuro.

