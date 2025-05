Scadenze imminenti su Netflix: ecco i titoli in uscita a maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Maggio 2025 si avvicina alla sua conclusione e, come ogni mese, Netflix si prepara a rimuovere alcuni titoli dal suo catalogo. Gli abbonati hanno ancora la possibilità di recuperare i contenuti in scadenza, quindi è fondamentale annotare i titoli e le date di uscita. Di seguito, un elenco dettagliato delle serie e dei film che non saranno più disponibili.

La serie tv in scadenza: 45 giri

Tra le produzioni che lasceranno Netflix, l’unica serie tv in uscita è 45 giri, conosciuta anche come 45 revoluciones. Questo show spagnolo narra la storia della creazione di un’etichetta discografica negli anni ’60, esplorando il mondo della musica e le sfide affrontate dai protagonisti. La serie sarà disponibile fino al 30 maggio, dando così agli spettatori sette giorni per completare la visione o per recuperarla se non l’hanno ancora iniziata. La trama avvincente e i personaggi ben sviluppati hanno conquistato il pubblico, rendendo questa serie un must per gli amanti della musica e delle storie di successo.

Film in uscita: un addio a titoli iconici

Il 2025 segna la fine di molte pellicole amate, con una serie di film che abbandoneranno il catalogo di Netflix. Il 24 maggio, gli utenti diranno addio a titoli come Old Henry, American Psycho, Ipotesi di complotto e Quasi orfano. Questi film, ognuno con il proprio stile e genere, hanno lasciato un segno nel panorama cinematografico e non mancheranno di suscitare nostalgia tra gli spettatori.

Successivamente, il 26 maggio, se ne andranno Kedibone e Renfield, mentre il 28 maggio sarà il turno di Collateral Beauty. Il 29 maggio rappresenta un altro giorno significativo, poiché Netflix rimuoverà Il ragazzo invisibile e il sequel Il ragazzo invisibile: Seconda generazione.

Il 31 maggio si preannuncia come una vera e propria “strage” di titoli, con l’uscita di film iconici come:

Per un pugno di dollari

Transformers

Transformers: La vendetta del caduto

Transformers 4 – L’era dell’estinzione

Transformers – L’ultimo cavaliere

Bumblebee

L’amore non va in vacanza

L’età dell’innocenza

Non ti presento i miei

Qui rido io

Harriet

Ultima notte a Soho

Il Grinch

Il Grinch

Salt

Il collezionista di ossa

La dura verità

In fondo al cuore

Redemption

Liberaci dal male

Halloween Kills

Tutte le cose che non sai di lui

Indovina perché ti odio

Un amore a 5 stelle

The Clint List

Il peggior natale della mia vita

Hotel Transylvania 3

Me contro te – La vendetta del signor 2

Me contro te – Il mistero della scuola incantata

Caro Evan Hansen

Questi titoli, che spaziano da classici a film recenti, rappresentano un’ampia varietà di generi e stili, offrendo qualcosa per ogni tipo di spettatore.

Nuove proposte per gli abbonati

Per coloro che cercano nuovi contenuti da gustare, Netflix offre una serie di nuove produzioni che hanno ricevuto recensioni entusiastiche. Tra queste, una nuova serie ha ottenuto un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, promettendo di intrattenere e coinvolgere il pubblico. Gli abbonati possono approfittare di questa opportunità per scoprire storie fresche e avvincenti, mentre si preparano a dire addio ai titoli in scadenza.

In sintesi, maggio 2025 si chiude con una selezione di film e serie tv che meritano di essere recuperati prima della loro uscita dal catalogo.

