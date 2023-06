The Idol: la nuova scandalosa serie di HBO

Dopo il rilascio del trailer ufficiale, “The Idol“, la nuova serie di HBO creata da Sam Levinson, è pronta per il debutto. La serie, che ha fatto la sua anteprima mondiale al Festival di Cannes, sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 5 giugno.

Ogni lunedì, un nuovo episodio sarà trasmesso su Sky Atlantic in seconda serata, a partire dalle 23.00, in versione originale con sottotitoli in italiano. Il primo episodio doppiato in italiano sarà disponibile dal 12 giugno alle 22.00.

La Trama di “The Idol”

“The Idol” segue la storia di Jocelyn, una popstar americana che, dopo un esaurimento nervoso che ha interrotto il suo ultimo tour, è determinata a riconquistare il suo status.

Tedros (interpretato da Abel “The Weeknd” Tesfaye), un impresario di nightclub con un passato oscuro, riesce a riaccendere le sue passioni. La serie esplora le enormi pressioni che Jocelyn sente per dover essere all’altezza dell’immagine di lei creata e venduta da altri, nonché il potere che è in grado di trarre dalla sua notorietà.

Il Cast di “The Idol”

Il cast di “The Idol” include Abel “The Weeknd” Tesfaye, Lily-Rose Depp, Troye Sivan, Dan Levy, Da’Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son e Hank Azaria.

Aspettative

“The Idol” si preannuncia come una serie coinvolgente e provocatoria, in linea con l’audacia e l’innovazione che caratterizzano le produzioni HBO. Con una trama che esplora le pressioni e le aspettative del mondo dello spettacolo, e un cast di talenti riconosciuti, la serie è destinata a catturare l’attenzione del pubblico.

Non resta che attendere il debutto della serie per scoprire se sarà in grado di soddisfare le alte aspettative. Non mancate l’appuntamento con la prima puntata, disponibile su Sky e NOW dal 5 giugno.