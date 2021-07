The Weeknd sarà nella nuova serie HBO “The Idol”

The Weeknd sta sviluppando una serie per HBO, di cui sarebbe protagonista e co-sceneggiatore, assieme al creatore di Euphoria.

Il nuovo progetto HBO

Attualmente intitolata “The Idol“, la serie segue una cantante pop femminile che inizia una storia d’amore con un enigmatico proprietario di un club di Los Angeles, leader di una setta segreta.

The Weeknd, il cui vero nome è Abel Tesfaye, sarà co-sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Reza Fahim e Sam Levinson, con tutti e tre accreditati come creatori dello spettacolo. Joseph Epstein scriverà anche e sarà produttore esecutivo oltre a servire come showrunner.

Mary Laws scriverà e sarà co-produttore esecutivo. Levinson sarà il produttore esecutivo tramite Little Lamb insieme ad Ashley Levinson e Kevin Turen. Aaron L. GIlbert sarà il produttore esecutivo tramite Bron Studios. Wassim “SAL” Slaiby e La Mar C. Taylor saranno co-produttori esecutivi.

Questa non sarebbe la prima volta che The Weeknd scrive per la televisione. Ha scritto e recitato in un episodio della serie animata cult “American Dad” su TBS nel 2020. Ha anche interpretato sé stesso nel film acclamato dalla critica “Diamanti grezzi” con Adam Sandler.

The Weeknd e Sam Levinson: sarà un successo?

The Weeknd è noto principalmente per i suoi numerosi successi musicali, tra cui la recente pubblicazione dell’album “After Hours” e l’esibizione all’halftime show del Super Bowl LV. “After Hours” ha accumulato 7 miliardi di flussi audio e video globali, la metà del singolo di successo “Blinding Lights“. È una delle 44 canzoni o album platino o oro con cui è stato coinvolto.

È rappresentato da Slaiby a SALXCO, CAA e Grubman Shire Meiselas & Sacks.

Sam Levinson ha precedentemente creato la serie di successo “Euphoria”, che ha debuttato su HBO nel 2019. Lo spettacolo ha ottenuto diverse nomination agli Emmy per la sua prima stagione, inclusa una vittoria per la star Zendaya come migliore attrice in una serie drammatica. È in arrivo una seconda stagione, con due speciali di un’ora in uscita a dicembre e gennaio.

È rappresentato da WME, Stuart Manashil e Sloss Law.

Federica Contini

30/06/2021