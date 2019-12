The End of the F***ing World – Recensione

Ispirata a una graphic novel inglese, la serie tv “The End of the F***ing World” è arrivata alla sua seconda e anche ultima stagione. Si tratta di otto episodi della durata di circa 20 minuti ciascuno da guardare in una serata di binge watching su Netflix.

The End of the F***ing World: due anime in pena che si incontrano

James e Alyssa sono due diciassettenni disadattati che cominciano un viaggio insieme, che inevitabilmente si rivela anche un percorso di crescita interiore capace di mettere i protagonisti di fronte ai propri demoni.

Lui (che ha il volto di Alex Lawther, giù visto in un episodio della celebre serie antologica “Black Mirror“) è uno psicopatico, o almeno così crede di essere. Da quando è un bambino è infatti alla ricerca di un’emozione, anche dolorosa, che possa fargli provare qualcosa. Dopo essersi esercitato con l’uccisione di animali di piccola o media taglia sente di essere pronto per dedicarsi a qualcosa di più grande, un essere umano.

Alyssa sembra l’obiettivo perfetto. La giovane ha una famiglia disfunzionale, il padre è andato via quando lei era piccola, mentre la madre si è risposata e ha avuto due gemelli da un uomo che sembra interessarsi a lei soltanto in alcuni morbosi momenti. Proprio la lontananza dal genitore con cui pensa di condividere uno stato di perenne insoddisfazione e la voglia di fuggire da ciò che la circonda la portano a idealizzare la sua figura fino a seguirne le orme. Così abbandona tutto e scappa insieme a James, a cui sente di essere legata.

I due iniziano una bizzarra relazione “romantica”. Non fosse che lui porta sempre con sé un coltello per il momento in cui deciderà di ucciderla.

Non potrebbe esserci coppia più inquietante, eppure nei giorni di fuga che li portano a condividere svariate disavventure, i due cominciano a instaurare un rapporto molto intimo. Ma soprattutto, durante il loro rocambolesco percorso, fanno incontri che dimostrano come, nonostante il loro essere strambi, la gente che li circonda nasconde segreti molto più torbidi dietro un’apparenza di rispettabilità.

Entrambi questi giovani, in teoria così ribelli e pronti a tutto, si rivelano molto più impauriti di fronte agli avvenimenti imprevisti che si trovano a dover affrontare. James finalmente riesce a sentire qualcosa, ma le emozioni provate non gli donano le sensazioni sperate, anzi lo turbano ancora di più.

Un matrimonio e un funerale

La seconda stagione di “The End of the F***ing World” va oltre la graphic novel, raccontando cosa succede a James e Alyssa un paio d’anni dopo la brusca separazione avvenuta nel finale di stagione, che aveva lasciato col fiato sospeso sulla sorte toccata ai due protagonisti, ricercati dalla polizia.

Ma la produzione inglese si diverte a tenere l’audience ancora un po’ sulle spine, dedicando l’intera prima puntata all’introduzione di una terza protagonista e lasciando così lo spettatore in attesa.

Il nuovo personaggio è Bonnie (interpretata dall’attrice Naomi Ackie, che ha una parte in “Star Wars: L’ascesa di Skywalker“), una giovane appena uscita di prigione, il cui primo pensiero una volta riacquistata la libertà è mettersi alla ricerca di Alyssa e James per potersi vendicare.

La sua storyline in realtà non risulta nulla di particolarmente originale. Si tratta di una ragazza abituata dall’educazione repressiva della madre a considerare la punizione come una forma di affetto. Proprio questa idea distorta dell’amore la porta a instaurare una relazione morbosa con un uomo, da cui è completamente accecata.

Ciò nonostante, così come la prima stagione, la serie si fa seguire con piacere, anche se i toni si fanno adesso più cupi. Le nuove puntate infatti indagano sui traumi subiti dai due protagonisti, in particolare su quelli di Alyssa. Quest’ultima, nonostante l’aria spavalda, si è già dimostrata una ragazza fragile, in uno stato di insoddisfazione perenne e con un vuoto che cerca disperatamente di colmare in maniera schizofrenica e spesso irritante.

La giovane soffre ancora per uno stato di apatia che la spinge a compiere scelte affrettate che sembrano essere quelle giuste, o almeno quelle che gli altri considerano le più adatte. Ma nessuna di queste le dona quella sensazione di serenità che invece la vicinanza di James, pur con tutti i problemi che insieme hanno affrontato, le procura.

“The End of the F***ing World” è una dark comedy che si diverte a giocare con situazioni estreme, alternando originalità a risvolti di sceneggiatura più prevedibili, ponendo al centro una coppia che si ama o si odia.

Maria Concetta Fontana