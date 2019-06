The Elevator: conferenza stampa

Oggi al Cinema Caravaggio di Roma si è tenuta la conferenza stampa per il film “The Elevator” prodotto da Lupin Film e distribuito nelle sale italiane dal 20 giugno da Europictures. All’incontro erano presenti il regista Massimo Coglitore, gli sceneggiatori Mauro Graiani e Riccardo Irrera, l’attrice protagonista Caroline Goodall e il produttore Riccardo Neri.

The Elevator: tra finzione e realtà

Tra le prime domande fatte alle menti dietro la pellicola vi era quella riguardante quanto ci fosse di vero nella storia del film. Regista e produttore hanno dichiarato che nel 2009 stavano lavorando a un documentario sulla vendita illegale di organi umani in Brasile; tra le varie testimonianze dei civili coinvolti vi era la storia di questo padre che aveva perso il figlio a causa (versione falsa dei fatti) di una malattia. Ma il genitore indagando a fondo sulla storia per ben tre anni, riuscì a risalire alla terribile verità: il figlio era stato preso in ostaggio per poi essere ucciso e asportagli gli organi. Dietro tutto ciò vi era un organizzazione criminale con a capo vari politici, i quali ovviamente ci guadagnavano sopra. Il tema di questa storia sarà una delle tematiche principale di “The Elevator” e molti elementi sono ripresi praticamente uguali. La parte fittizia della storia invece entra in gioco riguardo il sequestro del conduttore televisivo da parte della donna nell’ascensore; atta a dare un senso di spettacolarità alla pellicola per renderla più appetibile al pubblico.

The Elevator: scelte stilistiche

Sia Coglitore che gli sceneggiatori hanno dichiarato di aver scelto di ambientare il tutto a New York perché rappresenta la città cinematografica perfetta; nonostante ci siano poche scene ambientate fuori dall’ascensore, i grattaceli che ne fanno da sfondo (anche nella copertina del film) davano una maggiore bellezze a certe immagini. A parer loro un panorama italiano avrebbe avuto un effetto diverso, così come per i personaggi.

Il regista voleva inoltre dar respiro alle scene e facendo in modo che la macchina da presa ci fornisse un quadro pulito, in cui il pubblico sarebbe stato la giuria popolare con il compito di decidere la colpevolezza o l’innocenza dei due protagonisti. Difatti la scenografia dell’ascensore era tranquillamente smontabile, in modo che i movimenti di macchina e l’uso del dolly potesse avvenire al meglio; dato che Coglitore non voleva macchine a mano o attrezzature portatili simili, le quali avrebbero reso il racconto “sporco”.

Nonostante il film fu girato in quattro settimane e un budget abbastanza ristretto, la lavorazione di “The Elevator” andò liscia eccetto qualche piccolo problema di raccordi d’immagini e imprecisioni dato che era l’opera prima di Massimo Coglitore e si è voluto cimentare proprio in un film di genere. Una sfida che tutti gli ospiti della conferenza hanno accolto con coraggio e forza di volontà di mettersi alla prova.