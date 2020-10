The Batman: le prime foto dal set e le ipotesi dei fan

Sono da poco ricominciate le riprese del film “The Batman” di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro e prodotto dalla Warner Bros. Insieme a lui, un cast stellare a interpretare i principali personaggi e cattivi di Gotham City: Andy Serkins (Gollum de “Il signore degli anelli”) sarà il maggiordomo Alfred, Colin Farrell reciterà nella parte di Pinguino, Paul Dano sarà l’Enigmista.

Il film dovrebbe uscire nelle sale il 4 marzo 2022.

Le prime immagini di Zoe Kravitz/Catwoman conquistano i fan

Le prime immagini trapelate mostrano gli attori di “The Batman” riuniti a quello che sembra essere un funerale. Tra di loro vediamo Robert Pattinson nella parte di Bruce Wayne, tornato sul set dopo essersi dovuto fermare a causa della positività al Covid-19 e della conseguente quarantena. È presente anche un irriconoscibile Colin Farrell, trasformato per interpretare Pinguino.

Nel film c’è anche Zoe Kravitz nei panni dell’affascinante Catwoman, il cui vero nome è Selina Kyle. Le prime foto che la mostrano hanno già fatto breccia nel cuore di molti fan, trasformandola in fretta in un’icona.

Ma non solo, perché queste prime foto infatti hanno stuzzicato una curiosità, già presente nel fandom di Batman. Una foto ci mostra Zoe Kravitz mentre cammina a braccetto con un altro importante personaggio dei fumetti DC, ovvero il boss mafioso Carmine Falcone, John Turturro. Questo ha scatenato una certa frenesia online e ha sollevato numerose domande: da decenni infatti molti fan teorizzano che Selina Kyle sia la figlia illegitima di Falcone, idea accennata nella trama del fumetto del 1999 “Batman: Vittoria Oscura”.

Questa teoria, seppur non sia mai stata confermata in modo definitivo dalla Dc Comics, ha continuato a incontrare consensi, incuriosendo i fan. Le foto in questione suggerirebbero una dinamica padre/figlia e i fan sperano che sia questa l’occasione giusta per confermare le loro teorie e ipotesi. Molti fan identificano nelle cicatrici sul viso di Camine Falcone un supporto alle loro teorie.

Chiara Canova

13/10/2020