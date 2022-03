The Alpinist – Uno spirito libero: da oggi nelle sale italiane

Esce oggi nelle sale italiane, distribuito da Nexo Digital, “The Alpinist – Uno spirito libero“, il documentario su Marc-André Leclerc.

The Alpinist – Uno spirito libero: il free climbing una ragione di vita

É un evento unico al mondo l’uscita nelle sale italiane del documentario “The Alpinist – Uno spirito libero” diretto da Peter Mortimer, prodotto da Red Bull Media House in associazione con Sender Films e distribuito da Nexo Digital.

Tutti gli appassionati, e non solo, di free climbing potranno godere di questo straordinario documento su un giovanissimo scalatore scomparso nel 2018 durante la scalata della parete nord delle Mendenhall Towers in Alaska con Ryan Johnson.

Marc-André Leclerc è il grande protagonista con il suo sorriso aperto e la sua voglia di libertà. Con lui, c’è sempre, o quasi, la sua fidanzata Brette Harrington compagna di avventure in montagna. Marc ha passato la sua breve ma intensa vita a sfidare il pericolo ben conoscendo i rischi cui andava incontro. Di questo, e dell’amore per la montagna, parlano nel documentario Alex Honnold, Reinhold Messner e Barry Blanchard.

La vita vissuta pienamente

Quello che viene fuori da questo straordinario lavoro è l’approccio atipico di un giovane che ha fatto del free climbing una ragione di vita. Non a caso, lo stesso regista si è trovato durante la lavorazione del film spesso in difficoltà perché perdeva le sue tracce. Solo in una delle sue imprese, lui ha accettato di farsi accompagnare dagli operatori specializzati. Eppure, a dispetto di tutto ciò, viene fuori il ritratto di un ragazzo affabile e simpatico a suo agio tra gli altri e felice della vita che ha fatto fino alla fine.

Ivana Faranda

7/03/2022

