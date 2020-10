Text for You: Celine Dion si unisce al cast

Celine Dion, Sam Heughan e Priyanka Chopra Jonas faranno parte del film provvisoriamente intitolato “Text for You” che sarà ispirato alla pellicola tedesca “SMS Fur Dich”.

Celine Dion e il ruolo da protagonista in “Text for You”

Secondo quanto riportato da Variety , la pluripremiata cantante Celine Dion, l’attore Sam Heughan e la modella, attrice e Miss Mondo 2000 Priyanka Chopra Jonas reciteranno nel remake in inglese del film “SMS Fur Dich”, tratto dal romanzo di Sofie Cramer.

Il film sarà prodotto da Screen Gems.

La storia sarà incentrata su una donna che, dopo aver tragicamente perso il fidanzato, inizierà ad inviargli dei messaggi romantici alla sua vecchio numero.

Nel corso del film si scoprirà che il numero è stato riassegnato a un uomo dall’altra parte della città che soffre di crepacuore.

I due si incontreranno e sentiranno un innegabile legame, ma non riusciranno a lasciarsi il passato alle spalle.

La musica di Celine Dion darà loro il coraggio di credere di nuovo nell’amore.

Celine Dion artista di Sony Music, è una delle grandi icone della musica internazionale.

Nel corso degli anni la cantante ha regalato album e singoli che hanno fatto la storia delle sette note.

L’artista ha venduto più di 200 milioni di dischi in tutto il mondo, tra questi possiamo ricordare il premio Oscar “Beauty and the Beast” dal classico d’animazione Disney “La Bella e la Bestia“ e il tema musicale di “Titanic” con “My Heart Will Go On”.

Sam Heughan e Priyanka Chopra Jonas faranno parte del cast

Nel cast di “Text for You” oltre a Celine Dion saranno presenti anche Sam Heughan e Priyanka Chopra Jonas.

Sam Heughan è conosciuto soprattutto per il suo ruolo di attore e produttore nella serie di successo di Starz “Outlander”.

Recentemente ha recitato nel film a fumetti “Bloodshot” con Vin Diesel e nel film “La spia che mi ha scaricato”.

L’attrice Priyanka Chopra la vedremo come produttrice nell’adattamento di Netflix di “La Tigre Bianca” e in “We Can Be Heroes”, diretto da Robert Rodriguez.

Attualmente sta producendo una nuova commedia con Mindy Kaling e Dan Goor per la Universal, di cui sarà co-produttrice e protagonista.

Chopra Jonas sarà anche alla produzione di “Cittadella” e “Matrix 4” dei fratelli Russo.

Il film sarà diretto da Jim Strouse, noto per la direzione del film “Grace Is Gone” che ha ricevuto il premio del pubblico del Sundance Film Festival per il film drammatico più popolare.

Più recentemente, Strouse ha scritto e diretto “The Incredible Jessica James”, con Jessica K. Williams, Chris O’Dowd, Lakeith Stanfield e Noel Wells.

La sceneggiatura di “Text For You” sarà scritta da Lauryn Kahn e prodotta da Basil Iwanyk , Erica Lee ed Esther Hornstein.

Jim Strouse sarà rappresentato da ICM Partners e Thruline Entertainment.

La notizia è stata riportata per la prima volta da Deadline Hollywood.

Erika Zagari

29/10/2020