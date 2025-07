Temptation Island 2025: scopri le 13 tentatrici pronte a sfidare le coppie in gioco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La tredicesima edizione di Temptation Island si prepara a conquistare il pubblico di Canale 5, con la messa in onda prevista per giovedì 3 luglio 2025. Il reality, che mette alla prova la solidità delle relazioni tra sette coppie, si arricchisce di un cast di affascinanti single, pronte a mettere in discussione i legami sentimentali. Ecco un approfondimento sulle tentatrici che parteciperanno a questa edizione.

Alessia: la studentessa di Psicologia

Alessia, 24 anni, è la prima delle tentatrici. Originaria della provincia di Napoli, sta attualmente studiando Psicologia all’Università. La sua giovane età e il suo percorso accademico la rendono una figura intrigante, capace di affascinare i fidanzati con la sua intelligenza e il suo carisma. La sua presenza nel villaggio dei tentatori potrebbe rivelarsi decisiva per le dinamiche delle coppie in gioco.

Marianna: la front office di Napoli

Marianna, 23 anni, è un’altra delle tentatrici. Anche lei vive a Napoli e lavora come front office in una concessionaria di moto. La sua professione la rende una persona dinamica e socievole, in grado di interagire facilmente con gli altri. La sua personalità vivace potrebbe rappresentare una sfida per i fidanzati, mettendo a dura prova le loro relazioni.

Alice: la giovane laureata in Psicologia

Alice ha solo 20 anni e proviene dalla provincia di Novara. Recentemente laureata in Psicologia, lavora in un aeroporto privato. Oltre alla sua carriera accademica, ha anche una passione per la danza, avendo studiato presso l’Accademia-Teatro alla Scala di Milano. La sua combinazione di intelligenza e talento artistico potrebbe attirare l’attenzione dei fidanzati, creando tensioni all’interno delle coppie.

Rebecca: la hostess di volo

Rebecca, 22 anni, vive nella provincia di Torino e lavora come hostess di volo. Ha trascorso un periodo negli Stati Uniti, esperienza che le ha permesso di ampliare i suoi orizzonti e di acquisire nuove competenze. La sua professione la rende una persona avventurosa e affascinante, capace di portare un tocco di internazionalità nel villaggio dei tentatori.

Marta: la studentessa di Medicina

Marta, 21 anni, è una giovane studentessa di Medicina che vive a Roma. Il suo sogno è quello di diventare un chirurgo estetico, un obiettivo ambizioso che riflette la sua determinazione e il suo impegno. La sua presenza nel reality potrebbe portare a riflessioni interessanti sulle relazioni e sulle aspettative che i fidanzati hanno nei confronti delle loro compagne.

Mariela: l’educatrice professionale

Mariela, 27 anni, è originaria di Santo Domingo ma vive a Genova da quando aveva 12 anni. Si è laureata in Educazione Professionale, un campo che richiede empatia e capacità di ascolto. La sua esperienza e il suo background culturale potrebbero influenzare le dinamiche all’interno del programma, rendendola una tentatrice da tenere d’occhio.

Nicol: la magazziniera di Roma

Nicol, 27 anni, risiede a Roma e lavora come magazziniera. La sua professione la rende una persona pratica e concreta, in grado di affrontare le sfide quotidiane con determinazione. La sua presenza nel villaggio potrebbe portare a situazioni interessanti, mettendo alla prova la fedeltà dei fidanzati.

Eva: la futura personal trainer

Eva ha 28 anni e vive a Livorno, dove sta studiando per diventare una personal trainer. La sua passione per il fitness e il benessere la rende una figura attraente e motivante. La sua energia potrebbe influenzare le coppie, creando tensioni e dinamiche inaspettate.

Ylenia: l’insegnante di danza

Ylenia, 30 anni, è di Roma e ha una formazione in Economia e Management. Dopo aver lavorato per tre anni in uno studio di commercialisti, ha deciso di seguire la sua passione per la danza, insegnando salsa e bachata. La sua versatilità e il suo spirito libero potrebbero rappresentare una sfida per le coppie, mettendo in discussione le loro certezze.

Claudia: la lavoratrice in pizzeria

Claudia, 26 anni, vive a Bari e lavora nella pizzeria del fratello. La sua vita quotidiana la rende una persona semplice e autentica, capace di portare un tocco di normalità nel contesto del reality. La sua presenza potrebbe rivelarsi determinante per le dinamiche tra i fidanzati.

Ary: la studentessa di Digital Marketing

Ary, 22 anni, è una studentessa di Digital Marketing che vive a Roma. Lavora nel negozio di abbigliamento della madre, un’esperienza che le consente di sviluppare competenze nel campo delle vendite e della comunicazione. La sua freschezza e il suo approccio moderno potrebbero influenzare le relazioni nel programma.

Arianna: la volontaria per gli animali

Arianna, 31 anni, è di Parma e vive con i genitori. È figlia unica e dedica parte del suo tempo al volontariato per gli animali. La sua sensibilità e il suo impegno sociale potrebbero portare a riflessioni importanti sulle relazioni e sui valori che ciascuno porta nel programma.

Ale: l’operatrice estetica

Infine, Ale, 25 anni, proviene da Teramo e lavora come operatrice nel settore estetico. La sua professione le consente di entrare in contatto con molte persone e di sviluppare un senso estetico che potrebbe influenzare le dinamiche tra le coppie. La sua presenza nel villaggio dei tentatori potrebbe rivelarsi cruciale per le relazioni in gioco.

Con un cast così variegato e affascinante, la tredicesima edizione di Temptation Island promette di regalare momenti di tensione, emozioni e colpi di scena, rendendo ogni puntata un appuntamento imperdibile per gli appassionati del reality.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!