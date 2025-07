Temptation Island: svelati i tentatori della nuova edizione in partenza su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’avvicinarsi della nuova edizione di Temptation Island, l’attesa dei fan è finalmente finita. La trasmissione, che ha conquistato il pubblico con le sue dinamiche relazionali, tornerà in onda mercoledì 3 luglio in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia. Quest’anno, sette coppie metteranno alla prova i loro sentimenti in un contesto ricco di emozioni e tentazioni, mentre tredici tentatori si preparano a entrare in gioco.

Le coppie partecipanti

Le sette coppie che parteciperanno a questa edizione di Temptation Island sono pronte a confrontarsi con le proprie emozioni e a mettere alla prova la solidità delle loro relazioni. Tra i partecipanti troviamo Valentina, 32 anni, e Antonio, 33 anni, fidanzati da un anno; Alessio, 39 anni, e Sonia M., 48 anni, insieme da otto anni; Maria Concetta, 37 anni, e Angelo, 33 anni, che stanno insieme da un anno e mezzo; Simone, 28 anni, e Sonia B., 25 anni, fidanzati da sei anni; Denise, 36 anni, e Marco, 31 anni, che sono insieme da quattro anni; Lucia, 27 anni, e Rosario, 29 anni, fidanzati da due anni; infine, Sarah, 24 anni, e Valerio, 26 anni, che condividono una relazione da cinque anni. Ogni coppia avrà l’opportunità di esplorare la propria relazione in un ambiente ricco di sfide e tentazioni.

I tentatori della nuova edizione

I tredici tentatori che animeranno il villaggio delle fidanzate sono una selezione di giovani uomini provenienti da diverse parti d’Italia, ognuno con la propria storia e professione.

Diego , 44 anni, vive in provincia di Roma e gestisce una tappezzeria. È un padre affettuoso di due figli.

, 44 anni, vive in provincia di e gestisce una tappezzeria. È un padre affettuoso di due figli. Emanuele , 29 anni, risiede a Milano e lavora come fisioterapista nel suo studio insieme al fratello gemello. Suo padre è stato un noto portiere di serie A .

, 29 anni, risiede a e lavora come fisioterapista nel suo studio insieme al fratello gemello. Suo padre è stato un noto portiere di . Flavio , 24 anni, è un calciatore della provincia di Firenze , che ha dedicato la sua vita a perseguire il sogno di diventare un professionista nel mondo del calcio.

, 24 anni, è un calciatore della provincia di , che ha dedicato la sua vita a perseguire il sogno di diventare un professionista nel mondo del calcio. Lorenzo , 22 anni, vive a Pavia e lavora come personal trainer, oltre a essere allenatore di basket.

, 22 anni, vive a e lavora come personal trainer, oltre a essere allenatore di basket. Manuel , 26 anni, originario della provincia di Pavia e attualmente residente a Milano , è una guardia giurata.

, 26 anni, originario della provincia di e attualmente residente a , è una guardia giurata. Gabriel , 25 anni, vive a Napoli ed è laureato in Economia , attualmente lavora come data analyst.

, 25 anni, vive a ed è laureato in , attualmente lavora come data analyst. Andrea , 29 anni, risiede a Latina e, dopo aver conseguito una laurea in Economia , è caposquadra in una ditta di logistica.

, 29 anni, risiede a e, dopo aver conseguito una laurea in , è caposquadra in una ditta di logistica. Francesco , 24 anni, vive in provincia di Caserta ed è laureato in Scienze motorie , con l’aspirazione di diventare insegnante.

, 24 anni, vive in provincia di ed è laureato in , con l’aspirazione di diventare insegnante. Salvatore , 27 anni, è un autista NCC di Palermo .

, 27 anni, è un autista di . Mariano , 32 anni, vive a Pozzuoli e lavora come operaio specializzato in impianti di rete elettrica ed elettronica.

, 32 anni, vive a e lavora come operaio specializzato in impianti di rete elettrica ed elettronica. Alessandro , 36 anni, vive a Napoli ed è un rappresentante di abbigliamento, avendo anche lanciato una sua linea.

, 36 anni, vive a ed è un rappresentante di abbigliamento, avendo anche lanciato una sua linea. Matteo , 28 anni, è un tecnico metalmeccanico di Ravenna .

, 28 anni, è un tecnico metalmeccanico di . Edoardo, 25 anni, vive a Roma e ricopre il ruolo di service manager per un’azienda informatica.

Questi tentatori sono pronti a portare nuove dinamiche nel programma, rendendo il viaggio delle fidanzate ancora più intrigante e ricco di colpi di scena. Con l’inizio di questa nuova stagione, i telespettatori possono aspettarsi momenti di tensione, emozioni forti e, naturalmente, tante sorprese.

