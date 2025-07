Finale de L’Isola dei Famosi 2025: tutto pronto per scoprire il vincitore

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 7 maggio ha segnato l’inizio di un’avventura indimenticabile con L’Isola dei Famosi 2025, e ora, a meno di due mesi di distanza, Veronica Gentili è pronta a chiudere il cerchio. Questa sera, mercoledì 2 luglio, alle 21:30, il pubblico potrà assistere in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alla finale del reality show. Un evento atteso, che vedrà la partecipazione di Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras.

I finalisti e le scommesse sul vincitore

I nomi dei finalisti sono ormai noti e tra di loro troviamo Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi e Loredana Cannata, tutti pronti a contendersi la vittoria finale. Nella scorsa puntata, Teresanna Pugliese e Jey Lillo sono stati nominati e ora sono al centro del televoto, il quale decreterà chi avrà la possibilità di continuare la corsa verso il primo posto. In palio, oltre alla gloria, ci sono 100.000 euro in gettoni d’oro, metà dei quali andrà al vincitore, mentre l’altra metà sarà devoluta in beneficenza a un’organizzazione scelta dal trionfatore.

In studio, tutti i naufraghi eliminati parteciperanno alla serata, rendendo l’atmosfera ancora più carica di emozioni. Sarà interessante vedere se anche i concorrenti ritirati, come Camila Giorgi e Carly Tommasini, saranno presenti. Entrambi hanno lasciato il gioco per motivi giustificati, e la loro presenza potrebbe aggiungere un ulteriore elemento di interesse alla serata. Tuttavia, l’attenzione sarà rivolta principalmente ai sei superstiti, pronti ad affrontare l’ultima e più difficile sfida per conquistare la vittoria.

Gli ultimi giorni in Honduras: momenti di relax e tensioni

Negli ultimi giorni a Cayo Paloma, i concorrenti hanno avuto modo di riflettere sui momenti vissuti durante il reality. Loredana ha ricordato le nomination e i televoti, mentre Cristina ha rivissuto il suo compleanno e il suo arrivo sull’isola. Con l’avvicinarsi della finale, le tensioni tra i naufraghi sembrano attenuarsi, eccetto per le consuete discussioni tra Teresanna e Omar.

Non sono mancati momenti di leggerezza: Jey ha intrattenuto i compagni con giochi di magia, coinvolgendo Cristina come assistente, e Teresanna ha ballato in spiaggia. Loredana, invece, ha deciso di cambiare look, tagliandosi i capelli per la finale, dimostrando così il suo spirito di adattamento e voglia di rinnovamento.

Il ruolo del pubblico nella finale

Il supporto del pubblico sarà cruciale in questa finale, dove i finalisti dovranno affrontare prove individuali estremamente impegnative, progettate per mettere alla prova la loro resistenza fisica e mentale. Le prove richiederanno concentrazione, forza e lucidità. I televoti flash, che Veronica Gentili annuncerà a sorpresa durante la diretta, determineranno chi potrà continuare il percorso verso la vittoria, con un eliminato ad ogni turno fino a che non rimarrà solo un concorrente in piedi.

Le quote dei bookmakers: chi sono i favoriti?

Secondo le previsioni degli esperti di Sisal, Cristina Plevani è la favorita per la vittoria, con una quota di 3,00. A distanza di 25 anni dal suo trionfo al primo Grande Fratello, potrebbe ripetere un successo clamoroso. La sua determinazione e la capacità di affrontare le difficoltà l’hanno resa molto popolare tra il pubblico.

Tuttavia, Teresanna Pugliese non è da sottovalutare, con una quota di 3,50. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dimostrato un forte carattere e può contare su una solida base di fan. Omar Fantini, inizialmente tra i favoriti, è ora quotato a 4,00, mentre Mario Adinolfi, il primo finalista ufficiale, ha una quota di 4,50. Infine, Loredana Cannata chiude il quintetto con una quota di 6,00, pur essendo considerata la più incerta tra i finalisti.

Sondaggi e previsioni: chi rischia di uscire?

Secondo un sondaggio condotto da Forumfree, Teresanna Pugliese, nonostante le sue buone probabilità di vittoria, rischia di essere eliminata in un televoto contro Jey Lillo. Fino a stamattina, Jey aveva il 54% delle preferenze, mentre Teresanna si fermava al 46%. Un altro sondaggio del magazine Libero, invece, indica Omar come possibile vincitore, con oltre il 60% delle preferenze. Stasera, però, le previsioni lasceranno spazio alla realtà, e solo il pubblico potrà decidere chi sarà il vincitore di L’Isola dei Famosi 2025.

