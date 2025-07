MTV Cribs Italia: Le Celebrità Svelano Le Loro Dimore da Sogno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

MTV Cribs Italia torna con nuove puntate, pronte a rivelare gli spazi privati e affascinanti delle celebrità italiane. La serie, che ha conquistato il pubblico per la sua capacità di unire glamour e autenticità, offre uno sguardo esclusivo su case straordinarie, piscine segrete e cucine di lusso. Con la conduzione di Giulia Salemi, il programma promette di incantare gli spettatori con storie e dettagli che vanno oltre il semplice arredamento.

La magia delle dimore delle celebrità

MTV Cribs Italia ha il potere di rivelare molto di più delle sole abitazioni. Ogni casa racconta una storia, un percorso di vita, successi e passioni. La serie, che è giunta alla sua quinta stagione, si prepara a chiudere questo capitolo con una selezione di indirizzi che lasciano senza fiato. A partire dal 6 luglio, alle 21.00 su MTV, il pubblico potrà immergersi in interni straordinari e scoprire i segreti delle vite di personaggi noti. Giulia Salemi, già voce narrante della serie, guiderà gli spettatori attraverso stanze decorate con gusto e oggetti che raccontano storie di successo. Le puntate saranno disponibili anche su Paramount+ dall’8 luglio, permettendo a tutti di non perdere neanche un attimo di questo affascinante tour.

Giusy Ferreri: un castello da fiaba

La prima puntata è dedicata a Giusy Ferreri, la cui dimora sembra uscita da una favola. Situata nei pressi di Vigevano, la sua casa è un antico castello immerso in un borgo che sembra sospeso nel tempo. All’interno, la musica risuona grazie ai pianoforti sparsi in ogni piano, mentre premi e riconoscimenti adornano le pareti, testimoniando una carriera costellata di successi. Fuori, una piscina svuotata rivela un pavimento in pietra originale e l’accesso a una cantina misteriosa. Si narra che da lì partisse un passaggio segreto diretto al Duomo di Milano, un elemento che aggiunge un tocco di leggenda alla già affascinante storia della cantante.

Javier Zanetti: un tuffo nel passato

Il 13 luglio, le telecamere si sposteranno sulle sponde del Lago di Como, dove Javier Zanetti accoglierà il pubblico nella sua villa. L’ex capitano dell’Inter conserva gelosamente la memoria della sua carriera attraverso maglie, trofei e fotografie storiche. La sua casa non è solo un rifugio, ma un vero e proprio museo personale. Tra le attrazioni, spicca il quincho, una cucina all’aperto in stile argentino, dove l’asado diventa un rito quasi sacro. Non solo, Zanetti aprirà anche le porte del suo ristorante milanese, il Botinero, un luogo che racconta storie calcistiche e offre un’esperienza gastronomica unica.

Davide Oldani: la cucina come espressione di vita

Il 20 luglio, sarà il turno di Davide Oldani, chef stellato e innovatore della cucina pop italiana. La sua abitazione si trova a San Pietro all’Olmo, lo stesso luogo che ospita i suoi ristoranti, D’O e Olmo, e il laboratorio di farine Next Door. La casa di Oldani è un riflesso del suo percorso professionale, un mix di tradizione e modernità. Tra ricette e aneddoti, lo chef si racconta in un modo inedito, mostrando come la cucina possa essere un modo per esprimere la propria identità e la propria storia.

Wanda Nara: il superattico di Milano

Il gran finale della serie è previsto per il 27 luglio, con Wanda Nara che aprirà le porte del suo attico nel cuore di Milano. Questo spazio, frutto della fusione di quattro appartamenti, è stato progettato da lei stessa, riflettendo il suo stile e la sua personalità. Le scelte di design e cromatiche parlano di un sogno realizzato, dove ogni dettaglio è curato con attenzione. La cabina armadio è imponente, mentre la terrazza con piscina riscaldata offre una vista mozzafiato sulla città. Nel garage, una Lamborghini rosa aggiunge un tocco di esclusività a questo già straordinario contesto.

Oltre MTV Cribs: un mondo di contenuti esclusivi

MTV Cribs Italia non si limita a ciò che accade sullo schermo. Sui canali social di MTV, Giulia Salemi propone contenuti esclusivi che permettono di esplorare ulteriormente le vite dei protagonisti. Attraverso format come “20 domande a…” e brevi video come “Take It or Leave It” e “Hai Mai”, il pubblico può scoprire curiosità e confessioni intime dei VIP, mescolando leggerezza e momenti di autentica intimità. Questo approccio arricchisce l’esperienza, permettendo di entrare in contatto con le celebrità in modo più personale e diretto.

