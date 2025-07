Stasera su Rai 3: Federica Sciarelli affronta il drammatico caso di Anastasia e altri misteri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mercoledì 2 luglio, il programma “Chi l’ha visto?” torna in onda su Rai 3, con la conduzione di Federica Sciarelli, pronta a esplorare storie complesse e casi irrisolti. Questa puntata si concentra sulla tragica morte di Anastasia, trovata senza vita a Villa Pamphili insieme alla figlia Andromeda. La madre di Anastasia condividerà la sua testimonianza, evidenziando una relazione tossica e la ricerca di giustizia per la figlia. L’episodio promette di rivelare nuove piste e interrogativi, mantenendo viva la speranza di scoprire la verità.

Il caso di Anastasia: una madre in cerca di giustizia

La puntata di oggi di “Chi l’ha visto?” si focalizza sul caso di Anastasia, una giovane donna tragicamente deceduta nel parco di Villa Pamphili, accanto alla figlia di un anno. La madre di Anastasia si presenterà in trasmissione per raccontare la sua versione dei fatti. Durante il suo intervento, la donna ha rivelato che la figlia le aveva confidato di aver perso uno zainetto contenente documenti importanti durante un viaggio da Malta verso l’Italia. Secondo la madre, questo incidente potrebbe essere stato orchestrato da Francis Kaufman, un uomo che avrebbe esercitato un controllo opprimente su Anastasia, privandola anche della sim russa con cui era partita.

La madre ricostruisce gli ultimi giorni di vita della figlia, sottolineando un periodo di isolamento e comportamenti sospetti da parte di Kaufman. La puntata offrirà anche nuove testimonianze e dettagli inediti, contribuendo a far luce su una vicenda che ha colpito profondamente l’opinione pubblica.

Altri casi in evidenza: Chiara Poggi e Liliana Resinovich

Oltre al caso di Anastasia, la trasmissione di stasera affronterà anche la morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007. Durante la puntata, si parlerà di un nuovo sviluppo: il DNA trovato nella spazzatura è stato attribuito a Alberto Stasi, rinvenuto su una cannuccia. L’avvocato De Rensis, presente in diretta, ha ribadito che il suo assistito ha sempre sostenuto di aver consumato quella bibita il giorno prima dell’omicidio.

La vicenda ha riacceso polemiche e ferite, specialmente tra i genitori di Chiara Poggi, che hanno espresso il loro dolore attraverso un comunicato stampa. Hanno dichiarato di sentirsi come se fossero passati da vittime a colpevoli, auspicando che la situazione si risolva al più presto per poter tornare a vivere serenamente. Hanno anche fornito prove fotografiche per dimostrare che Marco, un amico di Chiara, fosse con loro quel giorno, ma queste non sono state ritenute sufficienti.

Inoltre, si parlerà del caso di Liliana Resinovich, con il giudice che ha respinto la richiesta di una nuova perizia medico-legale avanzata dalla difesa di Sebastiano Visintin. Anche in questo caso, la trasmissione offrirà appelli e segnalazioni per chiunque possa fornire informazioni utili.

Dove e quando seguire “Chi l’ha visto?”

L’appuntamento con “Chi l’ha visto?” è fissato per stasera, mercoledì 2 luglio, in prima serata su Rai 3. Federica Sciarelli guiderà la trasmissione a partire dalle 21.20, continuando a essere un punto di riferimento per chi cerca notizie e risposte su casi irrisolti. Per chi desidera seguire il programma in streaming o recuperare le puntate precedenti, è disponibile la piattaforma RaiPlay, accessibile sia tramite app che dal sito web.

