Prime chicche relative al Taormina Film Fest 2022 in cui sarà possibile seguire l’anteprima italiana del nuovo film “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo”. Max Giusti che, ancora una volta dà la voce a Gru, offrirà una speciale introduzione in 3D al Teatro Antico.

Taormina Film Fest: Max Giusti e l’anteprima di “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo”

La 68ma edizione del Taormina Film Fest si svolgerà dal 26 Giugno al 2 Luglio 2022 e il Teatro Antico ospiterà la Première italiana del nuovo film di animazione “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo”, pellicola prodotta da Illumination e diretta da Kyle Balda. Il film sarà presentato il 30 giugno e sarà distribuito negli Stati Uniti il 1° luglio mentre per l’Italia bisognerà attendere il 18 agosto.

Max Giusti, voce italiana del perfido Gru per la quinta volta, interagirà con i Minions in ologramma 3D, presentando così questa nuova avventura.

Queste le parole dei direttori del Festival, Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia

“Desideriamo ringraziare Illumination e Universal che hanno concesso la proiezione di ‘Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo’ per un pubblico di tutte le età al Teatro Antico, un’esperienza entusiasmante per il Taormina Film Fest. E questa volta gli impertinenti Minions e Gru, il più grande supercattivo del mondo, saranno mostrati non solo nel film ma anche sul palco con Max Giusti. Questo nuovo capitolo della saga d’animazione campione di incassi, inaugurata nel 2010 da “Cattivissimo Me”, è l’ennesima conferma dell’eccellente qualità di una linea editoriale sotto la guida di Chris Meledandri, fondatore e Ceo di Illumination”.

La trama

“Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo” racconta l’incontro di Gru con i Minions, e la formazione della truppa più spregevole del cinema. Quando Gru è ancora un dodicenne di periferia, che brama di conquistare il mondo dal suo seminterrato, si imbatte nei Minions fra cui Kevin, Stuart, Bob e Otto (un nuovo Minion con un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere) con cui unisce le forze. Insieme, costruiscono la loro prima tana, progettano le loro prime armi e cercano di portare a termine le prime missioni.

Il sogno di Gru di entrare nel gruppo dei supercattivi, i Malefici 6, potrebbe avverarsi quando il loro leader, il combattente di arti marziali leggendario Wild Knuckles, viene cacciato. Gru che fa un colloquio con loro, li batte in astuzia facendoli arrabbiare a tal punto da diventare il loro più grande nemico. I Minions cercano dunque di imparare l’arte del king fu per salvarlo.

“Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo” è prodotto da Chris Meledandri e dai suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud. Kyle Balda torna a dirigere il franchise dopo “Cattivissimo me 3” e “Minions” e una fantastica colonna sonora anni ’70 per gentile concessione del leggendario produttore musicale Jack Antonoff, vincitore di un Grammy.

Roberta Rosella

13/03/2022