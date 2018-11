Susanne Bier dirigerà Nicole Kidman nella nuova serie “The Undoing”

La regista danese Susanne Bier torna dietro la cinepresa, questa volta però in una produzione televisiva targata HBO, dirigerà la bella attrice americana Nicole Kidman in “The Undoing” la serie che traspone sul piccolo schermo il libro “Una famiglia felice“.

Susanne Bier: dirige “Una famiglia felice” una serie tv limitata della HBO con protagonista Nicole Kidman

“The Undoing” è il titolo della nuova serie televisiva promossa dalla HBO che racconta la storia Grace Reinhart Sachs (Nicole Kidman), un psicoterapeuta che conduce una vita praticamente perfetta a Manhattan. Grace abita in una bella casa e ha una splendida famiglia composta da Henry, il figlio dodicenne e il marito Jonathan un famoso oncologo pediatrico. Ma, una sera, improvvisamente, suo marito non torna a casa da un convegno in cui si era recato nel Midwest. Tentando di rintracciarlo, Grace scopre che si è lasciato dietro il suo BlackBerry e soprattutto, che da settimane non si fa vivo in ospedale nel quale operava… Quando, nelle stesse drammatiche ore, la madre di un compagno di scuola di Henry viene trovata morta nel suo appartamento, vittima di un’aggressione, la paura di una verità terribile si fa strada dentro Grace. Forse è il momento di ascoltare quella voce fastidiosa che le sussurra all’orecchio cose che non vuole sapere.

Susanne Bier vincitrice di un Emmy per la regia della miniserie AMC “The Night Manager“, ha anche, al suo attivo ha molti prestigiosi film come “After the Wedding” del 2006 e , “In a Better World” del 2010 entrambi candidati agli Oscar di Los Angeles come Miglior film straniero. Ma non solo, tra le sue pellicole di maggiore successo ricordiamo anche “Love is All You Need” del 2012 e “Una folle passione” 2014 . Susanne Bier sarà di nuovo al cinema nei prossimi mesi con il film “Bird Box” con protagonista Sandra Bullock.

Il cast di questa nuova miniserie ispirata al romanzo “Una famiglia felice” riunirà Nicole Kidman con David E. Kelley il creatore di “Big Little Lies“, altra serie HBO interpretata dall’attrice. Kelley sarà produttore esecutivo e showrunner di “The Undoing”.

Chiara Broglietti

9/11/2018