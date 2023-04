Streghe: Alyssa Milano era assente alla reunion, ma tranquillizza i fan con un messaggio

Il fine settimana scorso, in onore della convention 90s Con, in Connecticut, si è tenuta la reunion della serie Streghe. Tutti gli attori della serie dal grandissimo successo si sono presentati tranne Alyssa Milano che era assente. I fan si sono immediatamente chiesti perchè la star non fosse presente insieme alle sue colleghe Shannen Doherty, Rose McGowan e Holly Marie Combs, ipotizzando un litigio fra colleghi.

Per fortuna, l’ipotesi è stata subito smentita dalla diretta interessata che ha deciso di pubblicare un post su Instagram commentando da lontano l’evento. Alyssa si è dichiarata felicissima di questo regalo che il cast ha voluto fare alla serie, cercando di stare comunque vicino ai fan.

La serie Streghe andò in onda dal 1998 al 2006 su WB in America e su Rai 2 in Italia. Si raccontavano le vicende soprannaturali delle tre sorelle: Prue, Piper e Phoebe – interpretate rispettivamente da Doherty, Combs e Alyssa Milano – protagoniste della storia. Alla terza stagione l’attrice Doherty ha deciso di abbandonare la produzione ed è stata sostituita da McGowan. Nel 2018, visto il grande successo ottenuto, è stato fatto anche un reboot che ha avuto un grandissimo successo e si è concluso nel 2022 dopo 4 stagioni.

Alyssa ha affermato di non aver potuto partecipare alla reunion per problemi personali ma di essere molto vicina sia ai fan che alle sue colleghe. Nel post ha pubblicato una foto, scattata durante la convention, delle tre colleghe Rose, Shannen e Holly, tutte e tre vicine per la prima volta dopo tanti anni. Una cosa che ha reso felice non solo l’ex attrice di Streghe ma anche tutti i fan della serie.

A quanto pare, durante le riprese della serie, c’erano stati degli screzi tra la Doherty e Alyssa Milano. Le due non si sopportavano molto e spesso finivano a discutere sul set. Ad oggi però entrambe hanno affermato di aver allacciato di nuovo i rapporti. Il tutto sarebbe avvenuto dopo una diagnosi di cancro al seno fatta a Doherty dopo cui Alyssa ha iniziato a scriverle costantemente per sapere come stesse.

